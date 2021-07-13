Два издания об истории РАМТ представили в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Издание о столетней истории Российского академического молодежного театра (РАМТ) и 200-летней истории здания, в котором он находится, об артистах, которые служили в театре и о постановках, которые были осуществлены на его сцене, выпущены к юбилею театра, который отмечается во вторник.

Редактором художественного альбома "ЦДТ-РАМТ. 1921-2021. 100 лет - 100 событий" выступил доктор искусствоведения Дмитрий Трубочкин. "Мы решили не превращать эту цифру в бронзовую летопись, а немножко поиграть, воспринять цифру 100 как игру, разбить ее на 100 событий, спектаклей. В итоге мы хотели получить явление, уникальное книжное издание. Если ты получил этот альбом, ты будто разворачиваешь летопись дома, там очень тепло, очень мило, но и очень информативно, так как вошли театральные афиши, эскизы, фотографии", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Издание включает в себя аналитические статьи ведущих театроведов, а также показывает архивные документы, эскизы и фотографии. "Там есть фотографии, которые мне очень нравятся. Это фотографии само собой артистов, но и самое главное - работников цехов театра, тех людей, что делают спектакли незаметно. Это сотрудники цехов, билетеров, монтировщиков. Все они стоят с замечательным выражением профессиональной гордости", - отметил Трубочкин.

Монография "Москва, Театральная площадь, 2: история здания и его героев" стала первой монографией, посвященной особняку на Театральной площади. "Здание РАМТа просто потрясает своей историей, не столько само здание, сколько та история, которая через него прошла. С этим зданием связаны не только имена выдающихся московских архитекторов и скульпторов. Поразительно то, что здесь постановки своих учеников смотрел и Константин Станиславский, и Евгений Вахтангов, и Константин Марджанов, и Михаил Чехов - реформаторы русского театра", - сказала автор издания историк архитектуры Мария Нащокина.

Монография покажет судьбу здания, где собирался артистический кружок А. Н. Островского, работали известные дореволюционные антрепренеры, где располагался Новый Императорский театр, а с 1924 по 1936 год - Московский Художественный театр-Второй. Материалы для книги подбирались в различных архивах Москвы и Санкт-Петербурга, в литературе и музеях, документальную информацию и иллюстративные материалы подбирали в открытых интернет-источниках и научно-проектной документации, предоставленной реставраторами.

Как уточнила директор РАМТа Софья Апфельбаум, книга "ЦДТ-РАМТ. 1921-2021. 100 лет - 100 событий" издавалась самим театром, поэтому она будет продаваться только в нем. "Вторую книгу взяло под крыло издательство "Прогресс-Традиция", оно будет распространять книгу в своих точках", - добавила она. Директор также рассказала, что в рамках юбилейных празднований были сняты два документальных фильма, открыта мультимедийная экспозиция внутри театра, а также был представлен ряд постановок. Завершит юбилейный год праздничный вечер в начале сентября.