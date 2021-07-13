Организаторы кинофестиваля в Пскове включили в конкурсную программу фильмы из шести стран

ПСКОВ, 13 июля. /ТАСС/. Организаторы международного кинофестиваля "Западные ворота", который пройдет в Пскове с 22 по 24 июля, включили в конкурсный список шесть кинолент из шести стран, в том числе из Швеции, Германии, Дании. Кроме того, в рамках фестиваля впервые представят программу детских и короткометражных фильмов, некоторые работы будут проецироваться на старинные фасады Пскова, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"В конкурсной программе - шесть фильмов [из] шести стран Ганзейского союза, в информационных программах - 44 фильма. В этом году в рамках фестиваля впервые состоится конкурс короткометражных фильмов. Попасть в эту программу могли молодые кинематографисты, представившие свой короткометражный фильм отборочной комиссии. Из 300 заявок было отобрано 22 работы. Победителей определит профессиональное жюри", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, участие в фестивале примут фильмы "Голые звери" (Германия), "Парк развлечений" (Швеция), "Тело Христово" (Польша), "Елгава-94" (Латвия), "Сыны Дании" (Дания) и российская кинолента "Серебряные коньки".

"Фестивальные показы состоятся на шести площадках: Большой концертный зал Псковской филармонии, кинотеатр "Смена", кинотеатр "Победа", креативное пространство "Лофт", отель "Двор Поздноева", палаты "Постникова". Показы во Дворе Поздноева и в палатах Постникова состоятся на открытом воздухе, а псковичи и гости Пскова получат редкую возможность посмотреть кино на старинных фасадах города", - говорится в сообщении.

Откроет фестиваль фильм "Александр Невский" 1938 года, созданный режиссером Сергеем Эйзенштейном. На фестивале будет впервые представлена программа детских фильмов. В нее вошли шесть кинокартин, лучшую из которых также смогут выбрать зрители.

"Кроме зрителей фильмы фестиваля будет оценивать профессиональное жюри, в которое вошли: кинорежиссер Алексей Учитель, актер Сергей Барковский, дирижер и пианист Фабио Мастранджело, а также главный редактор интернет-портала "Профисинема" Нина Ромодановская. В жюри короткометражного конкурса вошли: кинорежиссер Илья Северов, актер и режиссер Андрей Носков, режиссер Иван Болотников.

О фестивале

Всего в программе фестиваля 50 кинокартин отечественных и зарубежных режиссеров. По оценке организаторов фестиваля, "Западные ворота" смогут укрепить международные связи России. В рамках фестиваля пройду встречи, круглые столы, дискуссии, презентации, будут обсуждаться тенденции развития кинематографа в разных странах. Первый кинофестиваль "Западные ворота" прошел в Пскове летом 2019 года в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени. Победителем конкурсной программы фестиваля тогда стал фильм эстонского режиссера Мооники Сийметс "Товарищ ребенок".