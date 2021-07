Стали известны номинанты на Emmy - 2021

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Сериалы "Корона" (The Crown, 2016 - настоящее время) и "Мандалорец" (The Mandalorian, 2019 - н. в.) лидируют по числу номинаций на телевизионную премию Emmy, которая будет вручаться в 73-й раз. Список номинантов опубликован во вторник на сайте премии.

Эти два сериала представлены каждый в 24 категориях. На премию в 23 номинациях претендует мини-сериал "Ванда/Вижн" (WandaVision, 2021). Среди стриминговых сервисов лидирует HBO Max, который получил в общей сложности 130 разнообразных номинаций. Онлайн-кинотеатр Netflix оказался на втором месте со 129 номинациями, на третьем - Disney+ с 71 номинацией.

В одной из главных номинаций - за звание лучшего драматического сериала - вместе с "Короной" и "Мандалорцем" представлены сериалы "Пацаны" (The Boys, 2019 - н. в.), "Бриджертоны" (Bridgerton, 2020 - н. в.), "Рассказ служанки" (The Handmaid’s Tale, 2017 - н. в.), "Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country, 2020), "Поза" (Pose, 2018-2021) и "Это мы" (This Is Us, 2016-2022).

В номинации за лучший комедийный сериал представлены работы "Черная комедия" (Black-ish, 2014 - н. в.), "Кобра Кай" (Cobra Kai, 2018 - н. в.), "Эмили в Париже" (Emily in Paris, 2020) и "Хитрости" (Hacks, 2021 - н. в.), а также "Бортпроводница" (The Flight Attendant, 2020), "Метод Комински" (The Kominsky Method, 2020), "4лен" (PEN15, 2019 - н. в.) и "Тед Лассо" (Ted Lasso, 2020 - н. в.).

За премию в категории "Лучший мини-сериал" конкуренцию "Ванда/Вижн" составят сериалы "Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You, 2021), "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown, 2021), "Ход королевы" (The Queen’s Gambit, 2020) и "Подземная железная дорога" (The Underground Railroad, 2021).

Актерские номинации

В категории "Лучшая драматическая актриса" представлены сразу две женщины, сыгравшие в "Короне" - Эмма Коррин и Оливия Колман. Конкуренцию им составят Элизабет Мосс ("Рассказ служанки"), ЭмДжей Родригес ("Поза"), Джерни Смоллетт ("Страна Лавкрафта") и Узо Адуба ("Пациенты", In Treatment, 2008 - н. в.).

Среди мужчин в аналогичной категории за статуэтку поборются Джош О’Коннор ("Корона"), Реге-Жан Пейдж ("Бриджертоны"), Джонатан Мэйджерс ("Страна Лавкрафта"), Мэттью Риз ("Перри Мейсон", Perry Mason, 2020), Билли Портер ("Поза") и Стерлинг К. Браун ("Это мы").

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. Церемония вручения наград состоится 19 сентября, ее будет транслировать с 20:00 (03:00 мск 20 сентября) телекомпания SBC.