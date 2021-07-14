В "Москино" пройдет неделя закрытия III года фестиваля Moscow Shorts

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Неделя закрытия III года международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts пройдет с 22 по 28 июля в киносети "Москино". Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе киносети.

"С 22 по 28 июля в сети кинотеатров "Москино" пройдет неделя закрытия III года международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts - первого ежемесячного фестиваля в России, который устраивает кинопоказы с июля 2018 года. Его миссия - знакомить российскую публику с лучшими короткометражными картинами со всего мира", - сказал собеседник агентства.

В течение шести дней, с 22 по 27 июля, посмотреть фильмы, претендующие на победу в различных номинациях, можно будет в кинотеатрах "Москино Юность", "Москино Салют", "Москино Факел", "Москино Звезда" и "Москино Космос".

"А 28 июля состоится церемония награждения Moscow Shorts ISFF - 2021. Зрители смогут увидеть все фильмы, победившие в 13 номинациях, за один вечер. Проведет церемонию закрытия актер и шоумен Кирилл Лопаткин. Музыкальную атмосферу вечера будет создавать композитор и музыкант Андрей Злобин", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что победители 2021 года получат статуэтку, являющуюся официальным символом фестиваля Moscow Shorts, - матрешку, выполненную вручную по дизайну художника Антона Харунжего. Также особую награду в номинации "Лучший российский фильм" вручит партнер Moscow Shorts" - киностудия полного цикла "СинеЛаб". Победитель получит возможность работать над изображением и звуком своей новой картины в студийном комплексе.

Международный фестиваль Moscow Shorts ISFF - это первый российский кинофестиваль с ежемесячными показами. Основан в марте 2018 года румынским режиссером и сценаристом Алексом Настою и российской актрисой Риной Гришиной. Ежемесячно на рассмотрение экспертной комиссии фестиваля поступает до 120 заявок от авторов короткометражных фильмов со всего мира.