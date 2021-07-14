Музей-дачу Пушкина и помещения лицея в Царском Селе планируют отреставрировать к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Мемориальный музей-дачу А. С. Пушкина, где были написаны "Сказка о царе Салтане" и "Письмо Онегина к Татьяне", а также входную зону Царскосельского лицея планируется отреставрировать к 225-летию поэта в 2024 году. Об этом на пресс-конференции ТАСС в среду сообщил директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов.

"Для нашего музея (который объединяет такие важные музейные объекты, как лицей в Царском Селе, дача Пушкина в Царском Селе, Мойка, 12 - последняя квартира поэта) задачей номер один является реставрация и приведение в порядок тех мест, которые сами по себе являются предметами поклонения. Речь идет, прежде всего, например, о реставрации входной зоны в Царскосельский лицей, о серьезной реставрации дачи Китаевой - деревянного здания, дошедшего до нас в очень неплохом виде с пушкинских времен, несмотря на все революции, войны и 90% утраты всех построек в Царском Селе", - рассказал Некрасов.

Пушкин снимал восемь комнат в доме, принадлежавшем А. К. Китаевой, и с мая по октябрь 1831 года прожил здесь с молодой женой. Воссозданные по воспоминаниям современников интерьеры комнат, а также представленные в экспозиции музея материалы рассказывают о жизни и творчестве поэта этого периода. Мемориальный музей-дача А. С. Пушкина был открыт в 1958 году.

По словам Некрасова, уже есть полностью выверенные расчеты и согласования, а также результаты экспертизы. "Дело только за тем, чтобы непосредственно начать эту работу, - отметил директор. - Все эти здания связаны с жизнью Александра Сергеевича Пушкина, их стены помнят его голос, помнят начало, зарождение пушкинской семьи, счастливое время пребывания в лицее, а также трагические события гибели Александра Сергеевича и прощание с ним всего Петербурга, да и всей России, как справедливо в свое время заметила Анна Андреевна Ахматова".

Информационный центр и планы по реэкспозиции

Еще одной важной задачей Некрасов назвал создание на Мойке, 12, информационно-кассового центра, где будет в полном объеме представлена информация о деятельности Всероссийского музея А. С. Пушкина, что позволит "сразу же ощутить его масштаб". Он напомнил, что к комплексу музея также относятся Музей-усадьба Г. Р. Державина и Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова.

Вместе с тем, отметил директор, есть необходимость провести частичную реэкспозицию как Мемориального музея-квартиры, так и Мемориального музея-лицея. В частности, по его словам, за последние годы удалось собрать много материалов о Егоре Энгельгардте, который в 1816-1823 годы являлся директором Царскосельского лицея, - именно он придумал гимн и герб лицея, а также связанные с ним памятные акции. "Это позволяет нам в здании лицея, в одном из залов второго этажа, например, установить кабинет директора лицея, которого сегодня нет", - пояснил он, добавив, что там предполагается разместить новые материалы.

В планах Всероссийского музея А. С. Пушкина - множество выставок, посвященных Пушкину и его современникам, а также большая программа к 350-летию Петра Великого в 2022 году, о содержании которой будет объявлено позднее.

"Я очень надеюсь, что мы достойно встретим этот юбилей - так же, как это было и четверть века назад, когда Александру Сергеевичу Пушкину исполнялось 200 лет", - резюмировал Некрасов.

О праздновании юбилея Пушкина

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать празднование в 2024 году в России 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, 5 июля 2021 года был опубликован соответствующий указ главы государства. Кабмину поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке соответствующих мероприятий. Кроме того, правительство должно будет обеспечить финансирование празднования.

В рамках подготовки к 225-летию поэта поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции Музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе.