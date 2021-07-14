Новым ведущим шоу "Форт Боярд" стал Сергей Бурунов

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Ведущим новых выпусков телеигры "Форт Боярд" стал актер Сергей Бурунов. Съемки программы от телеканала СТС уже начались во Франции, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала в среду.

"Во Франции в День взятия Бастилии стартовали съемки новых выпусков приключенческого шоу СТС "Форт Боярд", прошлый сезон которого посмотрел каждый пятый телезритель страны. Проводником в мир форта в этот раз стал Сергей Бурунов, который сменил Сергея Шнурова и впервые в своей карьере выступил в роли ведущего телепроекта", - рассказали в пресс-службе.

По словам самого Сергея Бурунова, он планирует добавить проекту свежести и юмора, не копируя тех, кто ранее выступал в роли ведущих шоу.

"Форт Боярд" - программа, которую я знаю с детства. Но никогда не думал, что мне поступит предложение вести такое шоу. Конечно, все было неожиданно. И это большая ответственность и большая честь. До меня в проекте были люди с основанием, объемные личности, например Сергей Владимирович Шнуров. Мне же не хочется копировать кого-то, хочется привнести что-то свое. Надеюсь, что <...> я добавлю проекту свежести и юмора", - сказал он.

В новом сезоне шоу за сокровища крепости предстоит сразиться актерам, ведущим, музыкантам и блогерам: Прохору Шаляпину, Дане Борисовой, Юлии Михалковой, Ирине Носовой, Карине Кросс, Кириллу Колесникову и другим. В преддверии съемок проекта ведущий и все участники прошли десятидневный карантин, чтобы получить специальное разрешение на въезд во Францию, которая закрыта для российских туристов.

Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года, в данный момент идет работа над юбилейным сезоном. Всего игра транслируется более чем в 30 странах, было снято 1 458 зарубежных выпусков. Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде, на протяжении двухсот лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.