Пушкинский дом намерен отреставрировать редкие памятники к 225-летию со дня рождения поэта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Литературный музей Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН (ИРЛИ РАН) планирует отреставрировать более двух десятков редких памятников из своих фондов и обновить часть постоянной экспозиции к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, которое будет отмечаться в 2024 году. Об этом сообщила заведующая музеем Юлия Веретнова на пресс-конференции ТАСС в среду.

"У нашего музея две основные задачи - реставрация уникальных предметов, которые относятся в нашей коллекции к пушкинской эпохе или так или иначе связаны с именем А. С. Пушкина, и реэкспозиция части постоянной экспозиции Литературного музея. В реставрацию у нас отобрано более 20 редких памятников из трех собраний - это фонд живописи, фонд оригинальной графики и фонд скульптуры", - рассказала Веретнова на пресс-конференции, посвященной проектам и планам к юбилею поэта.

В частности, по ее словам, отреставрировать планируется оригинальные рисунки к сатирической поэме А. Ф. Воейкова "Дом сумасшедших", авторство которых приписывают негласному учителю Пушкина Константину Батюшкову. "Это редкие скульптурные портреты, выполненные в 30-е годы XIX века, некоторые из них - в год трагической гибели Александра Сергеевича, - отметила заведующая музеем. - Это редкие живописные произведения, многие из которых создавались как копии к различным прошлым датам празднования дня рождения Пушкина. Но мы считаем, что это тоже важная часть сохранения памяти о наследии Пушкина".

Говоря о планах, касающихся постоянной экспозиции, Веретнова рассказала, что музей ставит перед собой задачу рассказать о Пушкинском доме как об "уникальном памятнике , который создавался в начале XX века как редкая коллекция, послужившая основой [для] возможности создания известных на сегодняшний день мемориальных музеев Пушкина, в том числе музея-квартиры на Мойке".

Проект "Пушкин цифровой"

Самым ярким и значимым событием в научном мире и с точки зрения новых возможностей просветительской работы в области популяризации наследия Пушкина в ИРЛИ РАН считают проект "Пушкин цифровой" (Pushkin Digital).

"Литература, посвященная Пушкину, исчисляется десятками тысяч статей и монографий, и в Пушкинском доме в том числе содержится уникальная картотека - картотека Пушкинского кабинета, которая описывает весь этот колоссальный массив. Первая часть нашего проекта будет связана с тем, чтобы, во-первых, оцифровать эти материалы, а также и рукописное наследие Пушкина, которое до сих пор в электронном виде не представлено", - рассказал на пресс-конференции научный сотрудник Института русской литературы РАН, куратор проекта "Пушкин цифровой" Гавриил Беляк. На едином электронном ресурсе можно будет осуществлять сквозной поиск с учетом разных параметров.

Вторая часть проекта связана с созданием научно-просветительского ресурса для школьников как основной аудитории Пушкина в России. "Мы сегодня уже проектируем электронный ресурс, построенный вокруг отдельных пушкинских текстов, где каждый текст будет снабжен интерактивными комментариями, тестами, небольшими играми, рассказывающими о тех или иных важных сюжетах в биографии Пушкина", - отметил Беляк. Начать его создание планируется по мере поступления финансирования. По словам куратора, этот ресурс станет "новой вехой в представлении культурного наследия в формах, адекватных современному уровню цифрового развития".

О праздновании юбилея Пушкина

Президент РФ Владимир Путин поручил организовать празднование в 2024 году в России 225-летия со дня рождения Александра Пушкина, 5 июля 2021 года был опубликован соответствующий указ главы государства. Кабмину поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет по подготовке соответствующих мероприятий. Кроме того, правительство должно будет обеспечить финансирование празднования.

В рамках подготовки к 225-летию поэта поручено, в частности, реализовать проект Института русской литературы (Пушкинского дома) по оцифровке его рукописного фонда и созданию научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выполнить общероссийскую программу реставрации мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников, а также осуществить комплекс мер по реставрации, оборудованию и созданию новой экспозиции Музея А. С. Пушкина в Гурзуфе. Кроме того, должно быть предусмотрено "оказание финансовой и научно-методической помощи" в проведении реконструкции мемориальных зданий и создании новой экспозиции дома-музея Пушкина в Кишиневе.