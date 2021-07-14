БДТ откроет новый театральный сезон масштабными гастролями в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге начнет 104-й сезон гастролями в Москве - самыми масштабными в его новейшей истории. Они состоятся осенью 2021 года при поддержке Министерства культуры РФ и Росконцерта в рамках программы "Большие гастроли", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе БДТ.

"БДТ приезжает в Москву каждый год, это уже традиция. Но на этот раз мы привозим самую большую программу за последние годы, и на это есть свои основания: до ноября историческое здание театра закрыто на ремонт. Это стало поводом открыть новый, 104-й, сезон БДТ в Москве, показав единым блоком внушительную часть нашего современного репертуара. Гастроли в Москве мы начнем на сцене театра "Современник" - это первый проект нашей творческой дружбы, которая продолжится ответными гастролями "Современника" в Петербург", - привели в пресс-службе слова художественного руководителя БДТ, режиссера Андрея Могучего.

В столицу привезут спектакли, представляющие "современный портрет сегодняшнего БДТ" - от "Что делать" по роману Николая Чернышевского, первой постановки Андрея Могучего на посту художественного руководителя театра, до последних премьер сезона. Впервые в Москве будут показаны спектакли "Джульетта", "Несолнечный город" и "Что делать", рассказали в пресс-службе. Кроме того, москвичи вновь увидят постановку "Волнение" Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им специально для БДТ и актрисы Алисы Фрейндлих, а также спектакли "Пьяные" и "Губернатор" Могучего. Две версии "Ночного писателя" Яна Фабра представят петербургский актер Андрей Феськов и московский актер и режиссер Александр Молочников.

Помимо "Современника", гастроли БДТ пройдут на сценах МХТ им. А. П. Чехова и Театра им. Пушкина. 22, 23 и 24 октября, в завершение гастролей, состоится московская премьера "Что делать" на сцене Гоголь-центра. Могучий создал этот спектакль в 2014 году, он стал первой постановкой нового худрука на исторической сцене БДТ после масштабной реконструкции. Продажа билетов на спектакли в Москве начнется 15 июля в 15:00 на сайте театра. Гастроли пройдут при поддержке Фонда "Друзья БДТ".

БДТ - один из ведущих драматических театров России, основанный в 1919 году поэтом Александром Блоком, актрисой Марией Андреевой и писателем Максимом Горьким. С 1992 года театр носит имя выдающегося советского режиссера Георгия Товстоногова, который руководил БДТ с 1956 по 1989 годы. Сегодня в репертуаре БДТ - постановки классических и современных пьес, спектакли по мотивам произведений, составляющих канон мировой литературы. Премьеры, выпущенные БДТ в последние годы, отмечены российскими национальными премиями "Золотая Маска" и "Арлекин", высшей театральной премией Петербурга "Золотой Софит" и другими наградами.