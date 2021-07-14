Умер художник Кристиан Болтански

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Один из ведущих современных художников Франции Кристиан Болтански умер в возрасте 76 лет. Об этом в среду сообщило AFP.

"Он умер сегодня утром в больнице Кошэн (в Париже), где находился несколько дней. Он был болен. Он был скромным человеком, скрывал все, пока мог", - приводит агентство слова бывшего директора Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду Бернара Блистена.

"Это большая потеря. Он любил прежде всего передачу информации между людьми, через истории, через воспоминания. Он останется одним из величайших рассказчиков своего времени. Он был невероятным изобретателем", - добавил Блистен.

В 2020 году парижский Центр Помпиду посвятил художнику выставку Faire son temps ("Делать свое время"), задуманную как единое гигантское произведение.

Фотограф, скульптор и режиссер Кристиан Болтански родился в 1944 году в Париже в семье еврейского иммигранта русского происхождения и матери-католички с Корсики. В 14 лет Болтански бросил школу и начал с успехом заниматься живописью и рисованием. С 1969 года он активно развивал свою творческую деятельность. Его работы, главными темами которых стали уничтожение и утрата прошлого, создавались из самых разных материалов (фотографии, картон, найденные предметы, одежда) и путем сочетания таких художественных форм, как видео и кино.