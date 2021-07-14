Борис Эйфман начал работать над балетом по роману Достоевского "Преступление и наказание"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Народный артист России Борис Эйфман впервые объявил о начале работы над балетом по роману Федора Достоевского "Преступление и наказание". Эту новость он озвучил во вторник на пресс-конференции, посвященной празднованию его 75-летия.

В случае успешной реализации этого проекта петербургский хореограф станет автором трилогии по прозе Федора Достоевского. В нее уже вошли спектакли по романам "Идиот" и "Братья Карамазовы".

"Сейчас в моем кабинете собралась куча книг о "Преступлении и наказании". И я готовлю эту следующую премьеру. Другой вопрос, что это очень не балетный сюжет. Мы ставили балеты о любви мужчины и женщины, о более плотских вещах. А "Преступление и наказание" - это роман о любви к Богу и об искушении дьявола. Тут затронуты совершенно другие сферы. И как это выразить балетными средствами - вопрос очень сложный", - рассказал Борис Эйфман.

По его словам, в этой работе он "должен найти совершенно новую адекватную балетную историю на этот сюжет, сохранив философию, проблематику, героев Достоевского, но дать возможность, чтобы это было станцовано на балетной сцене".

Как отмечает Эйфман, он переживает "мучительный застольный период", собирая в рабочих тетрадях конспекты и наброски идей, испытывая всю гамму чувств - от радости до отчаяния. "Я не тот хореограф, который сочиняет танцы. Я думаю, размышляю, обдумываю режиссуру выстраиваю концепцию, я мыслящий хореограф", - сказал о себе мастер, тяготеющий в своем выборе к отечественной и мировой литературной классике.

Первым обращением Эйфмана к Достоевскому стал в 1980 году балет 'Идиот" на музыку Шестой симфонии Чайковского, признанный .большим творческим прорывом хореографа. Главные партии в этом спектакле танцевали артисты балета Валерий Михайловский, Алла Осипенко и Марис Лиепа. Работа сохранилась в киноверсии. В 1995 году он поставил балет "Карамазовы", показанный Академическим театром балета Бориса Эйфмана на гастролях во многих странах. Новым пластическим прочтением этого романа стал показанный в 2013 году балет "По ту сторону греха". Кардинально переработав свой старый спектакль, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.