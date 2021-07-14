Умерла поэтесса и литературный критик Людмила Вязмитинова

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Поэтесса Людмила Вязмитинова умерла в возрасте 70 лет. Об этом на своей станице в Facebook сообщил журналист, литературовед Борис Кутенков.

"Людмилы Вязмитиновой не стало сегодня в 19:15", - написал он. Ранее в соцсетях сообщалось о госпитализации поэтессы.

Вязмитинова родилась 25 августа 1950 года. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Выпустила книги стихов "Пространство роста", "Монета", сборник эссе о современной литературе "Tempus deliberandi. Время для размышлений" в соавторстве с Андреем Цукановым. Публиковала критические статьи в журналах "Новое литературное обозрение", "Знамя", "Новый мир", "Дружба народов", "Крещатик", "Урал", интернет-журнале "Топос" и других. Автор проектов "Календарь поэтов - 2020" и "Поэзия со знаком плюс".