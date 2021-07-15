"Славянский базар в Витебске" откроется гала-концертом звезд эстрады в Летнем амфитеатре

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Представители более 30 государств примут участие в XXX международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске", который торжественно открывается в четверг в Летнем амфитеатре города.

"30 лет юбилейный фестиваль благодаря поддержке главы нашего государства, благодаря людям, приезжающим на данный фестиваль, он живет и крепнет из года в год. Все будет здорово", - сказал министр культуры Белоруссии Анатолий Маркевич в эфире белорусского телеканала СТВ.

За день до официального открытия культурного форума здесь состоялась церемония поднятия флага фестиваля. В концертном зале "Витебск" выступила арт-группа "Хор Турецкого", а на площади Победы прошел концерт Григория Лепса. Гостей пригласили на презентации различных фестивальных выставок.

В день открытия фестиваля в полдень в городе стартует международный фестиваль - конкурс барабанщиц и мажореток, в котором будут задействованы около 700 участниц. Подготовлен конкурс духовых оркестров, бытовых танцев. Традиционно пройдет и фест уличного искусства "На семи ветрах". В этом году порядка 500 артистов будут создавать праздничную атмосферу на улицах Витебска, они представляют Белоруссию, Россию, Украину и Германию.

Торжественная церемония открытия форума состоится в Летнем амфитеатре города. На его сцене пройдет церемония вручения специальной награды президента Белоруссии "Через искусство - к миру и взаимопониманию", а также гала-концерт звезд эстрады и искусства. Среди его участников Тамара Гвердцители, Лариса Долина, Николай Басков, Анита Цой, арт-группа "Хор Турецкого", Ким Брейтбург, Илона Броневицкая, Стас Пьеха, Слава, Алена Ланская, Анатолий Ярмоленко и ансамбль "Сябры", Руслан Алехно, белорусский государственный ансамбль "Песняры".

Конкурс молодых исполнителей

Главным событием фестиваля традиционно станут XXX Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2021" и XIX Международный детский музыкальный конкурс. Жюри взрослого конкурса возглавил народный артист Белоруссии Анатолий Ярмоленко, детского - певец Филипп Жмахер (Сербия).

В первый день конкурса взрослые участники должны будут исполнить мировой хит в сопровождении фонограммы "-1" и балета Аллы Духовой "Тодес", который во втором отделении концерта выступит с новым танцевальным спектаклем. Во второй день конкурса в исполнении молодых талантов будут звучать славянские хиты в сопровождении президентского оркестра Белоруссии под управлением Виталия Кульбакова.

День Союзного государства

Ряд культурных проектов будет реализован в День Союзного государства Белоруссии и России, который пройдет 16 июля с участием государственного секретаря объединения Дмитрия Мезенцева. В художественном музее Витебска откроются выставки "Золотая хохлома - душа России" и "Торжокское золотое шитье". Будет организован круглый стол "Славянский базар - 30 лет. Успехи и перспективы".

Пройдет также конференция международного союза общественных объединений "Российско-белорусский союз молодежи".

Завершится День Союзного государства на "Славянском базаре" торжественным концертом "Душа народа - песня" в Летнем амфитеатре с участием ведущих артистов и коллективов двух стран. В гала-концерте примут участие Национальный академический народный хор Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, мужской хор "Всехсвятский" храма-памятника в честь Всех Святых в Минске.

Насыщенная фестивальная программа

В рамках программы фестиваля пройдут традиционные проекты - ночные концерты "Золотой хит" и "Ритмы лета", концерт "Шансон ТВ - все звезды".

Сюрпризом для зрителей стал первый концерт в Летнем амфитеатре 14 июля - симфоническая рок-феерия "Увертюра к фестивалю. Огонь и лед". На главной сцене музыкального форума разместили ледовую площадку размером 10 на 15 м, на которой зрителям представили шоу Государственный балет на льду Санкт-Петербурга и Concord Orchestra под управлением Фабио Пиролы (Италия).

Гала-концерт закрытия с церемониями награждения исполнителей эстрадной песни и победителей Международного детского музыкального конкурса пройдет 18 июля. В нем примут участие Николай Носков, Алина Артц, Сергей Пенкин, Игорь Корнелюк, Александр Панайотов, Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин и группа "Губерния", Валентин Четверкин, группа "Фабрика", театр-студия "Непоседы", шоу-балет Сергея Мандрика "Street Jazz", Анатолий Ярмоленко, Димаш Кудайберген.

Директор Международного фестиваля искусств Глеб Лапицкий отмечал, что организаторы хотят провести юбилейное мероприятие в домашней атмосфере, без лишней помпезности, собрав "лучшие наработки всех поколений руководителей и сотрудников оргкомитета и дирекции фестиваля за эти годы". "На протяжении многих лет "Славянский базар" зажигает звезды, которые потом светят на постсоветской и мировой эстраде", - сказал он.

Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Белоруссию для участников и гостей фестиваля.