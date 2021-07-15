Меган Маркл выступит продюсером многосерийного приключенческого мультфильма на Netflix

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл станет исполнительным продюсером мультсериала под рабочим названием "Перл" (Pearl). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении общественной организации Archewell, основанной герцогом и герцогиней Сассекскими.

Отмечается, что многосерийный анимационный фильм, который выйдет на американском видеосервисе Netflix, расскажет про приключения отважной 12-летней девочки. Как уточняется в сообщении, образ центрального персонажа мультсериала был вдохновлен реальной исторической личностью.

"Как многие ее сверстницы, наша героиня по имени Перл идет по тропе самопознания, пытаясь преодолеть вызовы, которые перед ней ежедневно ставит сама жизнь. Я в восторге от того, что продюсерский сегмент Archewell вместе с мощной платформой Netflix и ее командой будут вместе работать над новым мультсериалом, который воспевает необычных женщин и отсылает к истории", - сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что шоураннером проекта станет американка Аманда Ринда, которая известна в киноиндустрии как исполнительный продюсер и художник-постановщик мультсериалов "DC девчонки-супергерои" (DC Super Hero Girls, 2019 - настоящее время) и "Мой шумный дом" (The Loud House, 2015 - н.в.) соответственно. Кроме того, в создании многосерийного анимационного фильма будут участвовать продюсеры Дэвид Ферниш, который знаком широкой аудитории по ленте "Рокетмен" (Rocketman, 2019), и Дэн Коган, получивший американскую премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм" за картину "Икар" (Icarus, 2017) про допинг в спорте.

"Перл" станет уже вторым совместным проектом герцогини Сассекской и Netflix. Ранее стороны заключили контракт о создании реалити-шоу "Сердце непобежденных" (Heart of Invictus), которое расскажет об участниках намеченного на следующий год спортивного мероприятия "Игры непобежденных" с участием бывших и действующих военнослужащих, ставших инвалидами.

Отъезд в США

Принц Гарри и Меган Маркл более года назад проинформировали о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.

В настоящее время пара проживает в собственном доме на берегу Тихого океана в Санта-Барбаре (штат Калифорния) и воспитывает 2-летнего сына Арчи и полуторамесячную дочь Лилибет Диану. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты со шведским сервисом потокового аудио Spotify и Netflix.

Причины решения герцога и герцогини круто изменить свою жизнь не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяла о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.