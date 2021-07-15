Пушкинский музей открывает выставку "Музы Монпарнаса" о выдающихся женщинах начала XX века

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Выставка "Музы Монпарнаса" о выдающихся художницах, дизайнерах и натурщицах рубежа XIX-XX веков открывается в четверг в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. Об этом ТАСС сообщила куратор выставки Наталья Кортунова.

"Мы хотели показать те возможности, которые открывались перед женщинами в профессиональном мире искусства на рубеже XIX-XX веков, потому что вплоть до конца XIX века профессионально учиться искусству, живописи, скульптуре они просто не могли. Они допущены, наконец, в этот мир и начинают развивать свое искусство - совершенно разное. Мы видим стилевое многоголосье, это были абсолютно разные фигуры, которые работали и в конце XIX века, и в начале XX века, которые идут за всеми теми стилями, что появляются в искусстве, и вносят очень мощный вклад. Это действительно фигуры очень яркие, очень значимые, которые в XX веке уже наравне с мужчинами начинают отстаивать свои права и получают очень мощное признание", - рассказала она.

Выставка получила название "Музы Монпарнаса", она будет работать в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков до 3 октября. Как пояснила куратор, натурщицам и музам отведен лишь один зал, в других рассказывается о скульпторах, живописцах, фотографах, дизайнерах. "Есть несколько залов об отдельных персоналиях. Каждая из этих дам - не только профессионал в области искусства, но и потрясающая личность с очень интересными жизненными историями. Это Мария Васильева, у которой была своя мастерская, она же академия. Васильева поддерживала художников в годы Первой мировой войны в Париже тем, что она держала столовую у себя в мастерской", - отметила Кортунова.

Другой зал посвящен Соне Делоне, которая вместе с мужем Робером развивает стиль орфизм. "Если Робер развивает его в живописи, она уходит в область дизайна, она дизайнер тканей, ставит сценографию, в том числе Дягилеву, это абсолютно значимые фигуры того времени", - заметила куратор. Последний зал экспозиции представляет работы женщин, которым был близок сюрреализм. "Там тоже потрясающие имена, прежде всего, Дора Маар, которую очень долгое время упоминали как возлюбленную Пабло Пикассо, но она еще и потрясающий фотохудожник", - подчеркнула собеседница агентства.

Большинство произведений предоставлены европейскими и американскими частными коллекционерами и будут показаны в России впервые. Всего зрители увидят более 50 картин, около 100 рисунков, порядка 20 скульптур, более 20 произведений прикладного искусства, более десяти художественных фотографий, а также архивные документы и материалы.

Директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак рассказала журналистам, что осенью будет организовано идейное продолжение выставки. "Осталось очень много замечательных персонажей, которые просто не могут поместиться в семи залах нашего выставочного пространства галереи, но у этой выставки большое будущее. Она как тема будет продолжена какими-то новыми историями, связанными не только с Парижем. Мы планируем продолжить ее этой осенью, сделав персональную выставку Ксении Хаузнер - самой важной современной художницы Австрии в партнерстве с венским музеем Альбертина", - сказала она.