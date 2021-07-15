В Spotify назвали самых прослушиваемых в России исполнителей

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Стриминговый сервис Spotify проанализировал интересы русских слушателей в честь годовщины своего запуска в стране. Рэпер Morgenstern оказался самым прослушиваемым исполнителем, инди-рок певица Алена Швец - самой популярной исполнительницей, а зарубежная группа BTS возглавила топ музыкальных коллективов, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В топе плейлистов по прослушиваниям лидируют "Главные хиты" с самой актуальной на сегодня музыкой и "Хип-хоп Пушка" с лучшими треками представителей жанра. <…> Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Беларуси - Morgenstern, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в списке самых популярных коллективов в России прослеживается явный тренд на рок-музыку. "Несмотря на то, что рейтинг возглавляют короли K-Pop BTS и популярный российский хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda, в нем преобладает рок-звучание: легендарные "Король и Шут" и синти-панк от "Пошлой Молли" соседствуют с панк-роком группы "Порнофильмы", бессмертной классикой "Кино", рок-хитами группы "Нервы" и поп-панком ярких "Кис-кис", - сообщает пресс-служба сервиса.

Российские исполнительницы набирают популярность среди русских слушателей. "Если в декабре в рейтинге самых популярных сольных исполнительниц лидировала триумфатор музыкальной премии Grammy-2020 Billie Eilish, то сейчас список возглавляет российская инди-рокерша Алена Швец. По прослушиваниям в России она обошла Billie Eilish и американскую поп-звезду Ariana Grande", - говорится в сообщении.

Следующие три строчки в десятке самых популярных исполнительниц тоже принадлежат российским артисткам: Доре, Zivert и Земфире.

Популярные треки и альбомы

Топ-10 самых прослушиваемых треков возглавили русские исполнители. На первом месте оказался Slava Marlow с "Снова я напиваюсь", за ним следует kizaru - "Дежавю", затем Morgenstern - "Cristal & Мoёt".

Самым прослушиваемым альбомом стал "Born to trap", принадлежащий kizaru. Вторую строку заняли Miyagi & Andy Panda с альбомом "Yamakasi", третью - Mayot с альбомом "Ghetto Garden".

Сервис Stotify был создан в 2008 году. На сегодняшний день по подписке в мире насчитывает более 356 миллионов пользователей, включая 158 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.

В России стриминговый сервис официально был запущен 15 июля 2020 года.