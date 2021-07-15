В Петербурге снимают приключенческую драму о моряках "Три минуты молчания"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Специально для съемок первой масштабной приключенческой драмы Бориса Хлебникова "Три минуты молчания" о моряках рыболовецкого судна в павильоне под Санкт-Петербургом построили настоящий корабль, на котором героям предстоит пережить шторм. Об особенностях моряцкого быта, опасностях работы со стихией и сложностях экранизации рассказали ТАСС создатели проекта.

Переменчивый герой

Сценарий фильма под рабочим названием "Три минуты молчания" написали Наталия Мещанинова и Хлебников по мотивам одноименной книги писателя Георгия Владимова, которая вышла в 1969 году. Сходство литературного первоисточника и предстоящей приключенческой драмы ограничится местом действия (им станет рыболовное судно) и героями (экипажем корабля), а события развернутся в современности. По словам Хлебникова, поработать над экранизацией ему предложила сопродюсер картины Наталья Дрозд. "Я прочитал книгу, и мне показалось невозможным экранизировать ее. <…> Я понял, почему литературу, особенно хорошую, экранизируют не буквально, а по мотивам. Это совершенно два разных языка, передать можно только идею, а сюжет приходится переделывать", - поделился режиссер. Генеральным продюсером проекта выступает глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

Хлебников добавил, что главного героя как такового в проекте нет, поскольку по ходу дела он меняется. Фильм он охарактеризовал как "приключенческую драму" с большим количеством узнаваемых характеров и ситуаций, которые позволят зрителю сопереживать происходящему. В карьере режиссера "Три минуты молчания" - первый столь масштабный проект. "Это драма про людей, про отношения", - пояснил он.

"Все персонажи в фильме непростые, мы сейчас ищем их характеры. Мы специально не читали роман - такой была режиссерская установка. Наш фильм, скорее, улавливает его настроение. Сценарий невероятно мощный, его невозможно пересказать, но он действительно про всех нас - насколько это узнаваемая, живая история", - рассказал актер Александр Робак.

Корабль на суше

Создатели фильма выстроили в огромном ангаре под Санкт-Петербургом декорацию рыболовецкого траулера общим весом около 30 тонн. Художник-постановщик Ольга Хлебникова в беседе с ТАСС рассказала, что подготовка заняла более двух лет. Корабль создавали по чертежам и габаритам настоящего судна, цилиндры, которые качают массивную декорацию, имитируя волны, изготавливались по специальному заказу.

"Корабль у нас построен практически в натуральную величину. Вообще судно делается из очень прочного и толстого железа, но такую декорацию невозможно было бы качать, поднимать и обслуживать, поэтому многое сделано бутафорским способом, мы использовали более тонкое железо. У нас построен коридор, две каюты, душ, туалет, капитанская рубка, трюм и другие помещения", - пояснила она.

Павильонные съемки пройдут до середины августа, после чего группа отправится снимать в Мурманск и Териберку, а выстроенный корабль придется разобрать. "Я уже привыкла к тому, что после съемок декорацию ломают, и спокойно к этому отношусь. Но мы очень полюбили этот корабль. Режиссер даже просит пока не разбирать одну декорацию, в которой уже отсняли - вдруг придет что-то в голову и нужно будет доснять", - сказала собеседница агентства.

Лицом к лицу со стихией

Журналистов пригласили на съемку сцены шторма и столкновения двух кораблей, которая станет одной из ключевых в фильме. Роли членов экипажа исполняют уже упомянутый Робак, Тимофей Трибунцев, молодые артисты Олег Савостюк, Михаил Кремер, Макар Хлебников и другие. Раз за разом в течение всей смены на них сбрасывали не менее двух тонн воды, чтобы воссоздать атмосферу настоящей катастрофы.

Робак в беседе с агентством назвал съемки "тяжелыми с технической точки зрения", непростые сцены борьбы со стихией актеры предварительно репетировали. "Нам нужно было понять, как двигаться по кораблю, как выдержать ветер и потоки воды. Здесь волны разной силы, на нас сбрасывают разное количество воды - иногда тонну, иногда две, три или четыре. Технические репетиции помогли нам ощутить себя в этом пространстве, это очень интересно", - поделился артист.

Хлебников добавил, что исполнителей ожидают репетиции и на натуре: в Мурманске их "внедрят" в команду настоящих матросов и научат правильно тралить рыбу. При этом некоторых реалий моряцкого быта воспроизвести команде не удастся - создателям пришлось внести в текст корректировки, чтобы убрать из него обсценную лексику. "У нас мат в кино запрещает законодательство. Мат - это энергия, часть русского языка, но сценарий пришлось переписать. Нам это тяжело было делать, потому что мы попадаем в мужской коллектив на рыболовецком судне", - сказал режиссер.

Съемочный блок в Санкт-Петербурге продлится до середины августа, премьера фильма запланирована на 2023 год.