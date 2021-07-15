Ретроспектива режиссерских работ Меньшова пройдет в московском "Иллюзионе" с 19 по 25 июля

"5 июля не стало Владимира Меньшова. Актер, педагог, общественный деятель, председатель российского "оскаровского" комитета, но прежде всего - режиссер по-настоящему народных фильмов, снискавших безоговорочную зрительскую любовь. Госфильмофонд России подготовил ретроспективу одной из ярчайших личностей отечественного кино за последние полвека", - рассказали в кинотеатре.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Все режиссерские работы Народного артиста РСФСР Владимира Меньшова покажут с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России в ретроспективе, которая пройдет московском "Иллюзионе" с 19 по 25 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинотеатра.

Ретроспектива откроется показом первой учебной работы Меньшова - 10-минутного документального этюда "К вопросу о диалектике восприятия искусства, или Утраченные грезы", также в этот день зрителям покажут картину "ВГИК-100", которую режиссер создал со студентами своей актерско-режиссерской мастерской к вековому юбилею института.

Кроме того, в программу вошли полнометражный дебют режиссера, музыкальная картина "Розыгрыш" (1976), мелодрама "Москва слезам не верит" (1979), лирическая трагикомедия "Любовь и голуби" (1984), комедия "Ширли-мырли" (1995) и драма "Зависть богов" (2000). Все фильмы покажут на большом экране с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда.

Владимир Меньшов родился 17 сентября 1939 года в Баку. Он окончил актерский факультет школы-студии МХАТ, позднее - аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма). Меньшов сыграл около ста ролей в кино, а также сам снял несколько художественных картин. Меньшов в 1981 году получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за мелодраму "Москва слезам не верит". Выдающийся кинематографист умер в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.