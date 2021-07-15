Совет при Минкультуры считает, что оценивать репертуар МХАТ им. Горького пока рано

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Оценивать соответствие репертуара Московского художественного академического театра им. Горького национальным целям развития пока рано, но заметна позитивная тенденция в деятельности театра в этом направлении. Такое мнение в четверг выразил журналистам глава Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов.

"Выступления нельзя совместить в одну фразу, у каждого было свое мнение. Соответствовать чему-то еще рано, нужно время, чтобы на каком-то отрезке времени это делать. Но говорить о том, что тенденция следования этим национальным целям существует, она очевидна. Нет положительной или отрицательной оценки, есть оценка, формирующая тенденцию. Но я уверен, что тенденция позитивная", - сказал он.

При этом глава совета обратил внимание, что на повестке заседания стоял вопрос о соответствии репертуарной политики театра национальным целям развития, другие вопросы, связанные с деятельностью театра, не обсуждались.

"У МХАТ огромное количество неотвеченных вопросов, это и протокол Министерства культуры, это и проверка прокуратуры, это и то волнение, что сегодня в общественной среде. Эти вопросы сегодня не разрешились, но они и не рассматривались, это не было целью сегодняшнего заседания", - заметил он.

В свою очередь, врио директора театра Олег Михайлов рассказал, что работа МХАТа осложняется в связи с распространением в СМИ письма президента театра Татьяны Дорониной. Письмо было направлено президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. В нем народная артистка СССР просит уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова. В МХАТе Горького сообщили, что театр письма не видел. В администрации президента ТАСС сообщили, что письмо было направлено на оценку Минкультуры.

"Обращение к Общественному совету связано с тем, что сложившаяся вокруг театра ситуация, в частности, публикация письма Дорониной, осложняет нашу работу", - сказал директор театра.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков подчеркнул, что против МХАТа ведется профессиональная информационная кампания. "Мы этот факт знаем, нам это не может нравиться. В этой ситуации профессионального разговора, какой мы сейчас видим, нам очень не хватает", - заметил он. Бояков обратился к представителям Общественного совета продолжать диалог не только по срочным вопросам.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.