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Совет при Минкультуры считает, что оценивать репертуар МХАТ им. Горького пока рано

При этом у театра огромное количество неотвеченных вопросов, заявил глава Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Оценивать соответствие репертуара Московского художественного академического театра им. Горького национальным целям развития пока рано, но заметна позитивная тенденция в деятельности театра в этом направлении. Такое мнение в четверг выразил журналистам глава Общественного совета при Минкультуры Михаил Лермонтов.

"Выступления нельзя совместить в одну фразу, у каждого было свое мнение. Соответствовать чему-то еще рано, нужно время, чтобы на каком-то отрезке времени это делать. Но говорить о том, что тенденция следования этим национальным целям существует, она очевидна. Нет положительной или отрицательной оценки, есть оценка, формирующая тенденцию. Но я уверен, что тенденция позитивная", - сказал он.

При этом глава совета обратил внимание, что на повестке заседания стоял вопрос о соответствии репертуарной политики театра национальным целям развития, другие вопросы, связанные с деятельностью театра, не обсуждались.

"У МХАТ огромное количество неотвеченных вопросов, это и протокол Министерства культуры, это и проверка прокуратуры, это и то волнение, что сегодня в общественной среде. Эти вопросы сегодня не разрешились, но они и не рассматривались, это не было целью сегодняшнего заседания", - заметил он.

В свою очередь, врио директора театра Олег Михайлов рассказал, что работа МХАТа осложняется в связи с распространением в СМИ письма президента театра Татьяны Дорониной. Письмо было направлено президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить театр. В нем народная артистка СССР просит уволить нынешнего худрука Эдуарда Боякова. В МХАТе Горького сообщили, что театр письма не видел. В администрации президента ТАСС сообщили, что письмо было направлено на оценку Минкультуры.

"Обращение к Общественному совету связано с тем, что сложившаяся вокруг театра ситуация, в частности, публикация письма Дорониной, осложняет нашу работу", - сказал директор театра.

Художественный руководитель театра Эдуард Бояков подчеркнул, что против МХАТа ведется профессиональная информационная кампания. "Мы этот факт знаем, нам это не может нравиться. В этой ситуации профессионального разговора, какой мы сейчас видим, нам очень не хватает", - заметил он. Бояков обратился к представителям Общественного совета продолжать диалог не только по срочным вопросам.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра - МХТ имени Чехова во главе с Олегом Ефремовым и МХАТ имени Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. М. Горького, после чего указом президента была назначена президентом театра. Место худрука занял Эдуард Бояков.

Теги
РоссияДоронина, Татьяна ВасильевнаБояков, Эдуард Владиславович
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