Самый личный фестиваль. Чем заняться на "Архстоянии" в этом году

Необычные аудиовпечатления, прогулка в непроходимой чаще, медитация в тени версальского леса — кураторы этого года предлагают зрителям разобраться, что происходит внутри каждого человека, через самые необычные перформансы. Фестиваль пройдет с 23 по 25 июля

"Архстояние" — один из главных фестивалей современного искусства в нашей стране. Он проходит у деревни Никола-Ленивец, где уникальные (иногда немного странные и даже устрашающие, но всегда очень впечатляющие) архитектурные объекты стали частью природы и мира вокруг. Такое направление — соединение ландшафтного искусства и естественной среды — и стало одной из главных идей смотра. Ежегодно на этот опен-эйр собираются художники, архитекторы, музыканты и другие современные авторы для обмена опытом и поиска вдохновения. Темой фестиваля этого года стало "Личное". Легко понять, что на эти размышления создателей натолкнула пандемия — многие люди пережили длительный период, когда неясно было, что будет завтра и когда все это закончится; когда большую часть времени приходилось проводить с самим собой в совершенно непривычных обстоятельствах. Поэтому организаторы смотра предложили участникам попробовать найти и отразить Личное в людях.

В этом году на фестивале организаторы благодаря поддержке Фонда президентских грантов сделали особый акцент на инклюзивности, смотр будет доступен людям с ограниченными возможностями. Например, на "Архстоянии" будут работать переводчики жестового языка, а также специальные сотрудники по работе с особыми посетителями. Для них приспособят все площадки форума и оборудуют специальные места в кемпинге. Рисуем лично Это, наверное, совершенно уникальный перформанс фестиваля, реализованный совместо с Музеем AZ, где можно получить необычный опыт — попозировать трем художникам. В течение всего второго дня Ирина Корина, Елена Ковылина и Георгий Острецов будут создавать портреты посетителей, которые можно забрать с собой. Все три автора работают в своем собственном стиле, так что вы сможете увидеть себя сразу с трех разных сторон. Русское идеальное

Описание Проект главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова "Труба" © Пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец

Автор этого проекта — главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По своей сути это огромная труба, идеальная в своих пропорциях, внутри которой оборудовано вполне приличное жилое помещение. Сама труба — длинная, гладкая, блестящая — для Кузнецова несет особый смысл. "Труба — символ, конечно, ироничный, но в то же время мощный. Через нее льются наши природные богатства — нефть, газ, и вот пришел русский архитектор и на русской земле построил Идеальную Трубу", — писал он. Для своего проекта архитектор использовал только отечественные материалы — так Кузнецов говорит не только о метафизическом смысле инсталляции, но и о материальной стороне. Пьяный забор Есть такое интересное замечание, что Россия — страна заборов. Каждый отдельный объект, здание, что уж говорить о дачных поселках, люди стремятся оградить от чужих глаз. Оттолкнувшись от такой особенности нашего менталитета и этой фразы, художник и скульптор Владимир Наседкин строит свой "Пьяный забор". Через такой необычный объект, качнувшийся под углом к земле, автор показывает свой образ России, отклоняющейся то на Запад, то на Восток. Непроходимая чаща

Описание Проект Василисы Василисы Прокопчук и Евгения Брагина "Непроходимая чаща" © Пресс-служба арт-парка Никола-Ленивец

Этот проект выиграл конкурс и был выбран из 250 заявок со всего мира. "Непроходимая чаща" — детище художницы Василисы Прокопчук и IT-архитектора Евгения Брагина. Вместе они создали особый объект с движущимися стенами, которые представляют собой свисающие сверху ветки деревьев. На первый взгляд там сложно заблудиться, но на самом деле, чтобы сориентироваться в этом необычном пространстве, вам придется отказаться от привычных звуковых или визуальных ориентиров и довериться интуиции. Лучше даже закрыть глаза и обратиться внутрь себя. Только так вы сможете получить свой уникальный личный опыт. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Персонально Это целая большая экспозиция, в которой участвуют пять художников и пять архитекторов. Их задача — наполнить четырехметровую капеллу своими переживаниями — личными вещами, какими-то атрибутами, предметами искусства и так далее. Тут можно будет увидеть результат того, как личное, сокровенное становится материальным, чем-то ощущаемым и настоящим. Авторы через свое творчество поделятся своим опытом и секретами, которые, возможно, они давно таили внутри себя. Здесь сейчас всегда