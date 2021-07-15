На выставке в Кунсткамере представили рисунки и фото Миклухо-Маклая из путешествий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Выставка, посвященная 175-летию со дня рождения российского ученого Николая Миклухо-Маклая, открылась в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН в четверг. В экспозиции, которая будет работать до 1 ноября, представили около 100 предметов, отображающих традиционный образ жизни этносов регионов Океании и Австралии, и 50 экспонатов иллюстративного материала, включающих в себя как рисунки путешественника, так и его коллекцию антропологических фотографий, сообщила ТАСС научный сотрудник отдела Австралии, Океании, Индонезии МАЭ РАН и куратор выставки Арина Лебедева.

"Большая часть нашей коллекции рисунков Миклухо-Маклая - это то, что можно назвать авторскими копиями <…> В 1886 году он читал в Императорском Русском географическом обществе лекции о своих путешествиях и исследованиях. И он рисовал эти авторские копии [в качестве иллюстраций] - большого формата рисунки, снабженные подписями крупными часто красным цветом, которые рассказывают о том, что изображено. И другая часть нашей коллекции - это портреты аборигенов, папуасов и представителей других культур, и мы их как раз выставляем в оригинале", - рассказала Лебедева.

По ее словам, на выставке есть портреты папуасов, на которых они изображены с традиционными атрибутами и украшениями. Некоторые из этих предметов представлены и на самой экспозиции, например, нагрудные украшения из клыков кабана, аксессуары, вырезанные из раковин, деревянные гребни, вставляющиеся в пышную прическу папуаса, и мужские серьги, выточенные из панциря черепах. Из орудий можно увидеть небольшие ножи и кинжалы с закругленными или заостренными лезвиями из костей казуара. В музее также размещена и коллекция антропологических фотографий.

"Дело в том, что Николай Николаевич, будучи биологом по образованию, интересовался физической антропологией <…> И в то время был достаточно популярен такой жанр, как колониальная фотография, когда снимали представителей различных культур - поясные портреты, портреты в полный рост, в традиционной одежде, с традиционными атрибутами. Эти фотографии могли делаться даже в ателье в относительно крупных городах, в том же Сиднее, Брисбене, - рассказала куратор выставки. - И Николай Николаевич как человек науки прекрасно понимал, что там изображены представители этносов, они изображены в своих костюмах, со своими атрибутами, поэтому он эти фотографии собирал".

Исследования Миклухо-Маклая

Основная часть коллекции, которая представлена в Кунсткамере, хранилась в Океании, Австралии (Сиднее), и была переправлена в Петербург в 1886 году для выставки в Академии наук. После проведения мероприятия экспонаты оставили в Музее антропологии и этнографии им. Петра Великого. Куратор выставки отметил, что, несмотря на давность, научные исследования Миклухо-Маклая не теряют своей актуальности из-за детального описания этносов и богатых полевых материалов.

"Он постоянно перемещался с места на место. Если он не находился в "поле", то обрабатывал свои материалы, встречался с учеными и переписывался с ними. Если мы посмотрим на хронологию его перемещений, то ее очень сложно отследить. Мы постарались на этой выставке представить всю им охваченную географию. Это не только берег Маклая, не только папуасы, это и другие этносы, другие регионы Океании", - сообщила Лебедева.

Николай Николаевич Миклухо-Маклай - известный ученый, путешественник, который в возрасте 25 лет ступил на берег Папуа-Новой Гвинеи и стал первым европейским человеком, познакомившимся с коренными жителями тех мест. "Маклаевское" открытие стало базой для исследований многих ученых-этнографов, чей профессиональный праздник в России отмечают 17 июля - в день рождения Миклухо-Маклая. В текущем году празднуется его юбилей - 175 лет.