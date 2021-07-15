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Умер Петр Мамонов
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Умер Петр Мамонов

Ему было 70 лет
Петр Мамонов Зураб Джавахадзе/ТАСС
Описание
Петр Мамонов
© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов, которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет.

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Об этом ТАСС сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Петр Мамонов скончался сегодня", - рассказала собеседница агентства.

Артиста доставили в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии более двух недель назад.

"Все-таки он не выдержал болезнь… Какое несчастье. Это надо как-то пережить", - сказал ТАСС режиссер Павел Лунгин.

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РоссияМамонов, Петр НиколаевичЛунгин, Павел СеменовичУмер Петр Мамонов
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