Умер Петр Мамонов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов , которого в начале июля госпитализировали с коронавирусом, умер в возрасте 70 лет.

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Об этом ТАСС сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

"Петр Мамонов скончался сегодня", - рассказала собеседница агентства.

Артиста доставили в больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии более двух недель назад.

"Все-таки он не выдержал болезнь… Какое несчастье. Это надо как-то пережить", - сказал ТАСС режиссер Павел Лунгин.