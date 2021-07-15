В Твери откроют памятник поэту Андрею Дементьеву

ТАСС, 15 июля. Памятник поэту, лауреату Государственной премии СССР Андрею Дементьеву откроют в пятницу, 16 июля, на его малой родине в Твери. Мероприятие приурочено к 93-й годовщине со дня рождения поэта, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"16 июля, в день рождения знаменитого российского поэта <...> Андрея Дементьева, на малой родине, в Твери, на берегу Волги, не раз воспетой поэтом, состоится торжественное открытие памятника работы народного художника России, академика Академии художеств РФ Андрея Ковальчука", - рассказали организаторы.

Памятник представляет собой скульптуру высотой 4 м, которая изображает молодого поэта, смотрящего на Волгу. "За спиной развевающийся, как парус, пиджак, распахнутая рубашка, ощущение того, что поэт переполнен красотой русской природы и мощью великой реки. Рядом книги, на белых страницах которых стихи поэта", - описали монумент организаторы.

На церемонии открытия памятника, которая начнется в 15:30 на набережной Степана Разина, также состоится концерт. Мероприятие посетят молодые поэты, воспитанники Дома поэзии Андрея Дементьева, который он создал при жизни.

Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку". Поэт умер 26 июня 2018 года в Москве на 90-м году жизни.