Новый роман Стивена Кинга выйдет в России в конце лета

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Новый роман писателя Стивена Кинга "Позже" выйдет на русском языке в конце лета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе издательства АСТ.

"В конце лета в издательстве АСТ выходит новый роман Стивена Кинга "Позже" - трогательная, атмосферная и пугающая история о слишком раннем взрослении, о цене, которую мы платим за то, чтобы поступать правильно, вставать на пути окутывающего наш мир зла и оказывать отпор демонам, как метафорическим, так и вполне реальным", - рассказали в пресс-службе.

Сюжет романа "Позже" показан глазами подростка Джейми Конклина, который обладает необычным даром: он может общаться с мертвыми людьми, которые раскрывают ему все свои секреты. В результате к нему за помощью обращается детектив Лиз Даттон. "Серийный маньяк-подрывник запрятал где-то в Нью-Йорке очередную бомбу, а затем <…> пустил себе пулю посреди Центрального парка. На кону - сотни невинных жизней. Но что, если призрак решит не отвечать на вопросы?", - говорится о романе в сообщении пресс-службы.

Ранее роман вышел на английском языке в Hard Case Crime - импринте издательства Titan Books, выпускающем романы в жанрах крутого детектива и нуара. Это уже третья книга Стивена Кинга, выходящая в Hard Case. "Мне нравится формат Hard Case, и мне показалось, что эта история с элементами саспенса и детектива, в центре которой оказывается мальчик, способный заглянуть на пределы нашего мира, идеально подходит под этот формат", - приводятся в сообщении слова Стивена Кинга.

Стивен Кинг - автор более 50 романов, которые разошлись тиражом почти в 350 млн экземпляров. Его первый роман "Кэрри" появился в середине 1970-х годов, за ним последовал роман "Сияние", принесший ему первую известность. В 2003 году он был удостоен медали Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу, а в 2014 году был награжден Национальной медалью за достижения в искусстве.