Международный кинофестиваль им. Тарковского "Зеркало" перенесли на осень

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало", который должен был пройти с 23 по 29 июля в Ивановской области, перенесен на сентябрь. Организаторы планируют провести его в офлайн-формате, сообщает в четверг пресс-служба смотра.

"XV Международный кинофестиваль им. А. Тарковского "Зеркало" переносит заявленные ранее даты (с 23 по 29 июля) в связи с эпидемиологической ситуацией. Организаторы планируют провести фестиваль, как и запланировано, в офлайн-формате, до конца сентября этого года. Новые даты фестиваля будут объявлены дополнительно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кинофестиваль одним из первых в России пройдет в формате covid free. "Зеркало" гарантированно смогут посетить зрители, прошедшие полный курс вакцинации. Более подробно о формате прохода на фестиваль организаторы обещают рассказать в начале августа.

Помимо Иванова, специальные показы и мероприятия пройдут в Юрьевце. Так, уже вовсю идет подготовка аудиоспектакля, специально для него команда проекта "Место" собирала истории жителей Юрьевца. Проект "Место" работает с документальным театром, театром site-specific, исследует города России через истории людей. Основной темой проекта станет тема памяти.

Кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" был учрежден правительством Ивановской области в 2007 году в честь 75-летия со дня рождения советского режиссера и ежегодно проводится в регионе при поддержке Минкультуры. В 2020 году из-за пандемии фестиваль впервые проходил в онлайн-формате.

Андрей Тарковский (1932-1986) - советский режиссер, народный артист РСФСР, обладатель призов Каннского и Венецианского фестивалей, создатель фильмов "Иваново детство", "Андрей Рублев", "Зеркало", "Сталкер", "Ностальгия", "Жертвоприношение".