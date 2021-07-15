Хореограф Эйфман открыл в Петербурге серию балетных показов, посвященных своему 75-летию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Народный артист России хореограф Борис Эйфман открыл в четверг в Петербурге серию балетных показов, приуроченных к его 75-летию. Серия из пяти вечеров продолжится на сцене Александринского театра до юбилейной даты - 22 июля, когда будет показан праздничный гала-концерт.

В первый день труппа представила недавнюю премьеру - спектакль "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана". По словам хореографа, этот балет - "картина тяжкого удела великого творца, чьими чернилами была кровь, а платой за возможность создавать вечное - жизнь".

"Мы покажем балеты, получившие международное признание, те работы, которые позволяют нам быть в числе лидеров балетного мира. Это показывают наши гастроли в Штатах, в Европе, в Азии. Я многие годы завидовал своим западным коллегам - у них есть это, это и это. Сегодня многие мои коллеги завидуют мне, потому что то, что в России делается для искусства, этого не будет никогда ни в США и даже не в Европе", - сказал Борис Эйфман в беседе с журналистами.

В последующие дни в Петербурге будут показаны балеты "Анна Каренина", "Эффект Пигмалиона" и "Роден, ее вечный идол" - постановки, отмеченные целым рядом премий.

Московская часть юбилейных показов пройдет на исторической сцене Большого театра с 27 июля по 1 августа. В частности, состоится столичная премьера балета "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", дважды будет показана "Анна Каренина", а финальной точкой станет юбилейный гала-концерт.

Труппа Бориса Эйфмана за четыре десятилетия побывала на гастролях в десятках стран Европы, Азии и Америки, представляя современный балет России. Мастер утверждает своим творчеством духовное и философское начало искусства хореографии, нередко создавая свои спектакли на сюжеты отечественной и мировой литературной классики. В мае Борис Эйфман стал почетным гражданином Санкт-Петербурга.