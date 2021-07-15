В Москве прошел закрытый показ фильма Оливера Стоуна о Назарбаеве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Закрытый показ документального фильма о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве под название "Казах: история золотого человека" состоялся в четверг в Москве. Режиссерами картины стали Оливер Стоун и Игорь Лапатёнок.

Как сообщил ТАСС Лапатёнок, серьезным препятствием для съемок картины стала пандемия. Помимо трудностей, связанных с передвижением и пересечением границ, несколько членов группы заразились коронавирусом. Из-за этого приходилось отменять заранее подготовленные съемки.

"У нас в группе трое симптомных больных. Нет тестов, не летают самолеты, мы не можем достать гуманитарный самолет, чтобы перевезти зараженных людей, - сказал режиссер. - И вот мы все-таки прилетаем в Нур-Султан, а наш продюсер Игорь Кобзев уже в реанимации".

Кобзев на премьере фильма отдельно поблагодарил казахстанских врачей, которые спасли ему жизнь. В какой-то момент степень поражения его легких достигла 84%.

Погодные условия, в которых впоследствии осуществлялась съемка, также были экстремальными - температура воздуха в пустыне превышала 55 градусов Цельсия.

Личное обаяние

По словам режиссера, важным подспорьем в съемках картины стало то, что Нурсултан Назарбаев очень расположил к себе съемочную команду. "Мы по-настоящему полюбили нашего героя за время съемок, потому что мы узнали, что он сделал для своего народа", - сказал Лапатёнок.

"Мы видим феномен выдающегося правителя, который был дан народу за все то, что он пережил", - добавил он.

В фильме показана жизнь Назарбаева с самого детства. В картине описывается его трудовой путь, который будущий первый президент Казахстана начал металлургом.

Кроме того, главный герой картины рассказывает об истории Казахстана с момента обретения независимости и объясняет логику принятия важных политических решений, например, об отказе от арсенала ядерного оружия, который остался в республике после развала СССР.

Назарбаев также рассказал о своей роли в создании нормандского формата по урегулированию ситуации на Украине.

Казахстанская оценка

В свою очередь посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, присутствовавший на показе фильма, отметил органичность сценария, диалогов и музыки. "Я в восторге, все очень органично. Более того, я являюсь свидетелем событий [показанных в фильме]. Органичное сочетание самого сценария, диалогов героев и, конечно, музыки", - подчеркнул дипломат.

По словам создателей, фильм будет презентован на Римском кинофестивале. В конце июля начнется показ фильма по телевидению в формате сериала из 8 эпизодов.