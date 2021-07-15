Считавшийся утерянным "Византийский альбом" графа Уварова впервые показали в музее РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Византийские миниатюры из неизданного альбома одного из первых археологов России графа Алексея Уварова, полвека считавшиеся утраченными и случайно найденные при пожаре в библиотеке, впервые представят на выставке - в четверг экспозиция открылась в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе.

На выставке представлены копии византийских миниатюр, выполненных более 150 лет назад натуральными красками в альбоме Уварова и украшенные листовым сусальным золотом.

"Из Государственной публичной исторической библиотеки России нам переданы для экспонирования оригиналы 16 листов из Уваровского альбома. В 1859-1862 годах, во время своего четырехлетнего свадебного путешествия по Европе, граф Уваров нанял художника Шарля Керюссона, который сделал для него копии средневековых фресок, мозаик, миниатюр из книг в крупнейших библиотеках Франции, Италии, Австрии и Англии. Переданные художником эскизы стали основой для литографий и гравюр, которые затем вручную раскрашивались и частично покрывались сусальным золотом", - рассказала ТАСС заведующий научно-архивным отделом Херсонеса Таврического Татьяна Прохорова.

По ее данным, всего в альбом вошло более 330 миниатюр, и предполагалось, что он должен стать дополнением к текстовой части - результатам изысканий Уварова, который занимался изучением истории искусства и архитектуры Византии, был крупным специалистом в этой сфере и одним из первых российских археологов, в том числе изучавшим средневековые памятники.

В частности, именно Уваров доследовал базилику, открытую накануне Крымской войны лейтенантом Михаилом Шемякиным. Историческое название храма неизвестно, и сейчас его принято называть по имени ученого - "Уваровской" базиликой. Некогда это был крупнейший храм средневековой Корсуни. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь.

Пропавший альбом

Уваров умер, не успев опубликовать текстовую часть и альбом с иллюстрациями, но дело было продолжено его вдовой Прасковьей Сергеевной. Ею были подготовлены к печати первый выпуск с текстовой частью альбома и атлас с восьмью иллюстрациями, выбранными из более чем 330, входивших в альбом. Графиня Уварова при этом не только издавала труды мужа, но и участвовала в судьбе Херсонесского музея. Известны, в частности, ее письма к императорам Александру III и Николаю II о том, что историческому памятнику уделяется слишком мало внимания.

После революции 1917 года графиня эмигрировала из России. Обширная научная библиотека Уваровых была национализирована. О судьбе "Византийского альбома" ничего не было известно.

"Все эти десятилетия альбом лежал запакованным в добротный большой короб, обтянутый черным ледерином, и никто даже не догадывался, что это тот самый альбом графа Уварова. В 1980 году в библиотеке был пожар, фонды были эвакуированы, и во время спасения предметов обнаружили этот короб, а в нем - уникальнейшие по содержанию и сохранности листы "Византийского альбома". Изучив их, ученые пришли к выводу, что это и есть неопубликованная часть Уваровского альбома", - отметила Прохорова.

Полтора века спустя

Как отмечают специалисты, альбом иллюстраций сохранил для российских ученых копии изображений из памятников византийской библейской и житийной литературы, находящейся в собрании крупнейших библиотек Европы.

Уже несколько лет материалы доступны для изучения в фонде отдела редкой книги Государственной публичной исторической библиотеки в Москве. В 2021 году, спустя полтора века после путешествия Уваровых и через 130 лет после публикации первой части "Византийского альбома", иллюстрации были впервые изданы в полном объеме. Сделать это удалось благодаря содействию фонда "Моя история".

"Но, по имеющейся у нас информации, полноценной музейной выставки иллюстраций из "Византийского альбома" не было никогда. Таким образом, сегодня оригинальные иллюстрации стали впервые доступны широкой публике", - отметили в "Херсонесе Таврическом".

Кроме самих литографий, в экспозицию вошли первый выпуск "Византийского альбома" из научной библиотеки музея-заповедника и атлас с восьмью иллюстрациями к нему, копии документов, в том числе писем Прасковьи Уваровой к императорам Александру III и Николаю II. Также представлены археологические находки: каменный фрагмент алтарной преграды из средневекового храма и капители колонн, кресты-реликварии, в которых было принято носить частицы мощей святых. Также можно увидеть фрагмент средневековой иконы Святых Кира и Лукуллиана, которая некогда была покрыта позолотой, ранее она редко экспонировалось.

О "Херсонесе"

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение. Коллекция составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.