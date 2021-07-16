Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представит премьеру спектакля "Норма" Винченцо Беллини

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет в пятницу премьеру "Нормы" - самой известной из 11 опер Винченцо Беллини. Спектакль поставил художественный руководитель труппы, народный артист России Юрий Александров, подготовивший в течение года четыре состава исполнителей.

По словам Александрова, высочайшая нравственность этого сочинения состоит в том, что ярость в нем останавливается благородством. "Это очень сегодняшний материал, потому что я не могу сказать, что здесь побеждает доброе начало. Побеждает страдание. Сейчас весь мир испытывает страдания, и мы не можем не откликнуться на это", - сказал режиссер в беседе с журналистами.

"Каждый спектакль мы будем играть новым составом, и мне самому интересно, как этот шедевр раскроет индивидуальность исполнителей, тем более, что их партнерами по сцене будут дети, которых, как известно, невозможно переиграть", - добавил режиссер.

В качестве дирижера постановки выступил Александр Гойхман. Постоянный соавтор режиссера народный художник России Вячеслав Окунев сочинил своеобразное фэнтези на тему античности и друидов. По словам сценографа, "зритель, думаю, сможет оценить кропотливую работу мастерских театра".

Этой премьерой "Санктъ-Петербургъ Опера" продолжает традицию знакомства публики с редко исполняемыми шедеврами мировой классики. В этом ряду поставленные недавно "Электра" Рихарда Штрауса и "Эсмеральда" Александра Даргомыжского, которая идет только на этой сцене.

Сразу после премьерных показов "Нормы" труппа выезжает на гастроли в Эстонию, где в рамках Сааремааского оперного фестиваля покажет с 20 по 23 июля четыре постановки на правах главного участника события. Петербуржцы представят публике "Фауста" Шарля Гуно, "Севильского цирюльника" Джоаккино Россини, "Лючию ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти, "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини.