Работа над первой 3D-картиной "Союзмультфильма" завершится к концу года

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Выход на экраны первого полнометражного трехмерного мультфильма студии "Союзмультфильм" "Адъютант Суворова", ранее запланированный на конец 2021 года, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, однако работа над фильмом будет завершена в этом году, сообщил ТАСС директор студии Борис Машковцев.

"Мы в этом году заканчиваем производство первого для студии полнометражного фильма в технологии компьютерной графики "Адъютант Суворова". Дата релиза из-за пандемии опять же неизвестна из-за того, что это будет кино для проката в кинотеатрах. Дата проката будет зависеть не только от наших сроков производства", - сказал Машковцев.

Он пояснил, что "Адъютант Суворова" представляет собой приключенческое историческое кино. "Антуражем для истории является альпийская кампания [русского полководца] Александра Васильевича Суворова, но главным героем фильма станет подросток, который попадает на службу к Суворову и является таким аналогом Д'Артаньяна или героев из "Гусарской баллады". То есть человек попадает в ситуацию, в которой он должен сильно вырасти", - пояснил директор "Союзмультфильма". Он добавил, что осенью 2021 года студия также планирует анонсировать фантастический анимационный сериал.

Ранее сообщалось, что мультфильм будет выполнен в технике 3D с использованием современной технологии motion capture с последующей ручной доработкой. Это первый проект "Союзмультфильма", выполненный по подобной технологии, которая позволяет оцифровать движения актера и построить трехмерную модель персонажа.