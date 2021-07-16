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Триумфальную арку в Париже "упакуют" в ткань

Речь идет о посмертном проекте художника-авангардиста Христо Явашева, который был известен тем, что "оборачивал" материей здания и парки

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Работы по "упаковке" Триумфальной арки в материю золотистого цвета начались в пятницу в Париже на площади Звезды-генерала де Голля. Как сообщил французский Центр исторических памятников, речь идет о посмертном проекте умершего год назад авангардиста Христо (Христо Явашев, 1935-2020), американского скульптора болгарского происхождения.

На проект потребуется 25 тыс. кв метров золотисто-голубой материи и 3 тыс. метров тонкого каната красного цвета. Все эти материалы пригодны для дальнейшего повторного использования по завершении проекта. Арка должна быть полностью обернута синтетической тканью и торжественно открыта 18 сентября. В таком виде она простоит до 3 октября.

Посмертный проект авангардиста, тщательно разработанный им при жизни, осуществляется 36 лет спустя после того, как Христо обернул золотистой материей старейший парижский мост Пон-Нёф. Тогда это вызвало восторг парижан и гостей французской столицы.

Усовершенствование внешнего вида Триумфальной арки проводится исключительно на средства Фонда Владимира Явашева, племянника Христо. Они осуществляются при поддержке Центра искусств и культуры имени Жоржа Помпиду и с одобрения как парижской мэрии, так и Елисейского дворца.

Работы будут вестись тремя бригадами круглосуточно. Они, однако, будут прерваны 18 июля в связи с финишем на Елисейских полях знаменитой велогонки "Тур де Франс". Наибольшую трудность представляет создание тонких металлических лесов, которые необходимы для того, чтобы защитить барельефы арки и ее статуи от давления и трения тяжелой материи. Арку начнут одевать в золотистое полотно лишь в начале сентября.

На все время работ всем желающим будет обеспечен доступ к арке и к находящемуся у ее подножия вечному огню. Демонтаж всех конструкций будет произведен за шесть дней, незадолго до традиционного празднования в Париже в окончания Первой мировой войны. Оно проходит 11 ноября в виде торжественной церемонии у вечного огня Триумфальной арки под председательством президента страны.

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