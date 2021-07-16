В Твери открыли памятник Андрею Дементьеву

ТАСС, 16 июля. Памятник поэту, лауреату Государственной премии СССР Андрею Дементьеву открыли в пятницу в Твери к 93-й годовщине со дня его рождения. Бронзовую скульптуру установили на набережной Степана Разина, которая расположена напротив места, где река Тверца впадает в Волгу, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Тверской области.

"Да, сегодня, в день 93-летия со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева, состоялось открытие памятника. Он установлен на пересечении улицы, носящей имя поэта, и набережной Степана Разина. Оттуда открывается вид на самый широкий в черте Твери участок Волги, где в нее впадает река Тверца, а на противоположном берегу находится Свято-Екатерининский женский монастырь. Губернатор Игорь Руденя в приветствии подчеркнул, что Дементьев искренне любил свою малую родину и земляков, с большим уважением относился к истории Тверской области", - сказали в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам церемонии открытия памятника, отметив, что "многогранное творчество Андрея Дементьева навсегда вошло в отечественную литературу, стало частью нашего культурного достояния". Текст приветствия зачитал советник главы государства Владимир Васильев, добавили в пресс-службе.

В открытии памятника принял участие также президент Российского книжного союза Сергей Степашин, который рассказал, что с Дементьевым его связывает многолетняя дружба, и он считает его творчество исключительно искренним. "Поэты и писатели бывают разные, иногда читаешь - великолепно пишет, а человек, прошу прощения, с гнильцой, бывают и такие. Андрей как писал, так и думал", - отметил Степашин.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, выступая на церемонии открытия, подчеркнул, что Дементьев оставил после себя огромное творческое наследие, в том числе песенное. "Это действительно был уникальный гражданин нашего Отечества, светлый ум. <...> Он оставил после себя великое наследие, и стихотворное, и, конечно же, песенное наследие", - добавил он.

Бронзовую скульптуру поэта выполнил народный художник России, академик Академии художеств РФ Андрей Ковальчук. Дементьев изображен в момент, когда любуется видом на Волгу, одной рукой он держит пиджак, перекинутый через плечо, рядом расположены несколько книг со стихами. "Мне хотелось максимально приблизить [образ Дементьева] к этому состоянию - состоянию романтическому, такому несколько лирическому даже. Поэтому он снял пиджак, небрежно его держит, немножко развеваются волосы, он облокотился на ствол ивы и [запечатлен] такой какой-то легкий поворот на Волгу, это все говорит о его любви к своей родной земле", - рассказал журналистам Ковальчук.

Об Андрее Дементьеве

Андрей Дементьев - советский и российский поэт, автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров, его произведения переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей, "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

В Тверской области учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов, ее премиальный фонд составляет 1 млн рублей.