Фильм Киры Коваленко получил Гран-при конкурса "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале

КАНН, 16 июля. /ТАСС/. Российский режиссер Кира Коваленко получила Гран-при конкурса авторского кино "Особый взгляд" на 74-м Каннском кинофестивале за фильм "Разжимая кулаки" (Les poings desserres). Такое решение огласило в пятницу во Дворце фестивалей жюри программы во главе с британским режиссером Андреа Арнольд.

Приз со сцены зала "Дебюсси" получил продюсер фильма Александр Роднянский из-за того, что режиссер картины не успела вернуться на церемонию. "К сожалению, Кира не успела вернуться на церемонию. Но, работая с ней больше трех лет, я знаю, что бы она сказала сейчас", - отметил Роднянский, принимая награду. По его словам, "Кира поблагодарила бы свою съемочную группу, с которой она работала в Северной Осетии, своего учителя Александра Сокурова и, конечно, жюри фестиваля за такую оценку ее фильма".

События картины "Разжимая кулаки" разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии, куда после трагических событий перевез свою семью главный герой - Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Старший сын Аким уже уехал в ближайший крупный город - Ростов - на заработки. Младший, Дакко, еще не вполне осознал, чего он хочет от жизни, а дочь Ада активно строит планы побега из-под родительской опеки.

Кира Коваленко родилась в Нальчике. В 2015 году закончила режиссерскую мастерскую Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова. "Разжимая кулаки" - ее вторая режиссерская работа. Дебютный фильм Коваленко "Софичка" по одноименной повести Фазиля Искандера в 2016 году был показан на международном кинофестивале в Таллинне.

Программа "Особый взгляд" является следующей по значимости после основного конкурса Каннского кинофестиваля. Всего в этом году в конкурсе авторского кино участвовало 20 кинолент, две из которых представлены российскими режиссерами. Помимо Коваленко, в программе "Особый взгляд" в этом году участвовал фильм Алексея Германа - младшего "Дело" (Delo, House arrest).

Каннский кинофестиваль открылся на Лазурном берегу Франции 6 июля. Он завершится в субботу торжественной церемонией награждения победителей главного конкурса и объявлением имени обладателя "Золотой пальмовой ветви".