В Нижнем Новгороде открылся пятый кинофестиваль "Горький fest"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Церемония открытия пятого кинофестиваля "Горький fest" состоялась в Нижегородском театре драмы имени Горького, передает корр. ТАСС. По словам губернатора региона Глеба Никитина, мероприятие способствует популяризации кинематографа в городе, регионе и в стране.

"В этом году было принято решение растянуть формат по времени, большое количество мероприятий проходит с фокусом на профессиональную аудиторию. Плюс было несколько форматов, настроенных на привлечение новых аудиторий, например, школа кинематографа, питчинг проектов в сфере кино. Ограничения, наложенные Роспотребнадзором, соблюдаются, поэтому количество зрителей, может быть, будет не такое, как в 2019 году, но в любом случае за все время фестиваля, а он юбилейный, более 90 картин нижегородцы и гости фестиваля смогли посмотреть, еще 60 картин вне конкурсного показа. Это способствует очень сильно популяризации кинематографа в городе, регионе и в стране", - рассказал журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На церемонии открытия глава региона вручил генеральному продюсеру фестиваля Оксане Михеевой и президенту фестиваля актеру Михаилу Пореченкову юбилейные медали в память 800-летия Нижнего Новгорода.

До 24 июля фильмы покажут на нескольких площадках, в том числе в Нижегородском театре драмы имени Горького, в кинотеатрах "Орленок" и "Зарница", в летнем кинотеатре на Нижневолжской набережной, на площадках завода "Красное Сормово" и Горьковского автозавода. Также в рамках фестиваля в этом году организовали киношколу. "Решение созрело не так случайно, мы давно шли к этому вопросу. Мы хотим, чтобы киношкола работала круглогодично, чтобы готовились кинематографические кадры, чтобы Нижний Новгород стал регионом, где снимается кино, мы к этому стремимся в большой перспективе. Киношкола - первый шаг, чтобы кино было в этом городе", - рассказал журналистам Михаил Пореченков.

В этом году в конкурсную программу фестиваля вошли 11 фильмов, в том числе "Афины" режиссера Игоря Ерохина, "Ехай" Никиты Ильяшенко, "Когда я была маленькая, я любила смотреть на костер" Алексея Житковского, "Краткая теория тотальной институции. Взгляд художника" Надежды Ишкиняевой и "Мама, я подружилась с призраками" Александра Воронова. Закроется фестиваль документальной картиной Владимира Головнева "Дальний план". По итогам фестиваля члены жюри, среди которых в том числе актер Павел Табаков и актриса театра и кино Юлия Хлынина, выберут лучших в пяти номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая роль", "Лучший сценарий", а также вручат специальный приз за художественное достоинство.

Мнение жюри

Как рассказал в беседе с ТАСС актер Павел Табаков, для него главное, чтобы фильмы, представленные на фестивале, были интересными. Однако, по его мнению, нет таких работ, которые бы нравились всем.

"Мне повезло впервые оказаться в жюри, я не буду делить на "понравилось" и "не понравилось". Это все конкурсная программа, отборщики хорошо поработали, и все фильмы стоящие. Если мне не понравилось - это мой момент, это не значит, что там нет чего-то стоящего. Может быть, не зайдет фильм, но зайдет операторская работа или кто-то из главных героев. Это абсолютно субъективная история", - рассказал Табаков.

В свою очередь актриса Юлия Хлынина рассказала ТАСС, что будет обращать внимание на раскрытие темы фильмов через игру артистов.

"Я в большей степени понимаю актерскую манеру существования и раскрытие темы фильма через артистов. Мне кажется, что работа с режиссером через внутренний мир артиста - это очень правильный способ донесения информации, главного в фильме. Я буду смотреть на это в первую очередь", - сказала Хлынина.

По ее мнению, фестиваль выполняет в том числе миссию привлечения зрителей в российский кинематографу. "Я люблю "Горький фест", фестиваль "Короче" в Калининграде, конечно, фестиваль "Кинотавр", который проходит в Сочи. Мне кажется, это очень правильные вещи, они нас объединяют на тему кино, а тема искусства - это самая прекрасная тема, на которой мы можем объединиться", - считает актриса.

О фестивале

Фестиваль современного российского кино "Горький fest" проводится в Нижнем Новгороде с 2017 года, на нем проходят показы фильмов, творческие встречи, мастер-классы. В 2020 году фестиваль проходил с 17 по 23 июля. В конкурсной программе принимали участие 23 киноработы. Главный приз фестиваля получил короткометражный документальный фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова.