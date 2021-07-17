Первая северная биеннале к 100-летию Коми привлекла 11 известных художников

СЫКТЫВКАР, 17 июля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Первая северная биеннале "Новое открытие Севера" организована к 100-летию Республики Коми, которое отмечается в этом году. Ее участниками стали 11 художников с опытом российских и зарубежных проектов, итоги их работы будут представлены 3 сентября в Национальной галерее Коми, ряд работ останутся в коллекции галереи. Об этом рассказал ТАСС президент галереи Пьер-Кристиан Броше.

"Первая северная биеннале "Новое открытие Севера" - это беспрецедентный проект, созданный к 100-летию Республики Коми. Оргкомитет при участии Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве получил 20 заявок от участников, подобрано 11 художников, все они имеют опыт выставок в России, а некоторые участвовали и в зарубежных проектах, все входят в топ-30 художников страны", - сказал он.

В частности, заявки поступили от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила, Воронежа, а также Ухты и Сыктывкара. Были отобраны 11 художников, два мастера уже побывали в Коми. Так, Александра Сухарева работала в самобытном селе Керчомъя Усть-Куломского района, где в 1889 году несколько дней жил и получил культурный заряд на всю жизнь будущий художник-абстракционист Василий Кандинский. Другая участница биеннале - Ганна Зубкова - при поддержке центра современного искусства "Гараж" проводит исследование на тему границ - между Европой и Азией, между Севером и Югом, между лесом и тундрой. На данный момент она работает в Воркуте. 23-24 июля в Коми ждут художницу из Нижнего Тагила Алису Горшенину, которая недавно приняла участие в триеннале центра "Гараж" с очень заметной работой, отметил Броше.

Двое художников родом из Коми, это выпускник Института культуры и искусства Сыктывкарского госуниверситета Игорь Самолет, который затем окончил Московскую школу фотографии и мультимедиа имени А. Родченко. Еще одна участница - Устина Яковлева, чьи предки жили в Усть-Цильме, готовит работу, посвященную культуре устьцилём. Пожелали принять участие в проекте художники арт-группы Recycle, лауреаты российской Премии Кандинского Андрей Блохин и Георгий Кузнецов, которые на днях открывают персональную выставку в "Манеже" в Петербурге. Другие участники биеннале - это авторы персональных выставок, участники российских и зарубежных проектов Татьяна Ахметгалиева, Андрей Кузькин, Владислав Кульков, Тимофей Парщиков и Иван Горшков.

"По условиям биеннале художники приедут в республику на одну-две недели и по итогам одну работу оставят в коллекции национальной галереи. В результате наша галерея станет одним из первых региональных музеев, где появится коллекция работ художников современного искусства мирового уровня. Интерес к Северу высокий, приятно видеть, что известные и талантливые художники принимают участие в биеннале. Все с большим удовольствием хотят открыть регион для себя и остальных, погрузиться в нашу специфику", - пояснил президент галереи.

В край староверов

В качестве мест для потенциальных арт-резиденций для участников, где они могли бы получить вдохновение, предложены Воркута с темой ГУЛАГа в тундре, Инта с близостью к национальному парку "Югыд ва" и Уральским горам, край русских староверов Усть-Цильма, край оленеводов Ижма, родина российской нефти Ухта, земля мифов и легенд Удорский район и священное место манси, плато Маньпупунер.

"Резиденции - это громко звучит, когда год назад мы придумали проект, была идея предложить художникам приехать в разные места Коми и посмотреть регион изнутри. На данный момент два района - Ижемский и Усть-Цилемский - задумались над созданием арт-резиденций и сегодня туда едут в экспедицию студенты Высшей школы экономики и Сыктывкарского университета, чтобы приступить к ремонту исторического здания и созданию в нем арт-резиденции. Это нереальный шанс для местных жителей и сыктывкарских студентов - обменяться опытом с учениками лучшей школы дизайна в России и одной из лучших в Европе", - рассказал Пьер Броше.

По его словам, руководители ряда других муниципалитетов также задумались о создании арт-резиденций, что позволит принимать творческих людей, продвигать самобытную культуру, сохранившиеся ремесла. Для местных жителей и молодежи это также возможность понять, что их малая родина интересна далеко за пределами муниципалитета и региона.

"Итогом биеннале станет открытие выставки 3 сентября в Национальной галерее республики. Кроме того, сейчас разрабатывается программа лекций, выступлений художников, кураторов, директоров разных музеев, которые расскажут, что это за феномен современного искусства, который еще мало известен в Коми и большинстве регионов России", - подытожил президент галереи.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику. В рамках празднования 100-летия в конце мая состоялись масштабные Дни культуры Коми в Москве и Санкт-Петербурге. Организованы выставочные и гастрольные проекты по всей стране, в регионе - выставки, концерты, фестивали, спектакли, спортивные и другие культурные, образовательные и просветительские проекты.