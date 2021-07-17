К 150-летию Рахманинова в тамбовской Ивановке построят храм с дендрапарком

ТАМБОВ, 17 июля. /ТАСС/. Храм во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова с дендропарком планируют построить к 150-летию композитора Сергея Рахманинова вблизи его усадьбы "Ивановка" Тамбовской области. Появление этих объектов позволит привлечь сюда новых туристов, сообщил ТАСС директор музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков в субботу.

"Ближайший к этим местам храм ранее располагался в селе Вязовка, но в 1949 году он был взорван и уничтожен, поэтому идея строительства храма именно в Ивановке у меня возникла уже очень давно. На остатки госпремии (в 2020 году Ермаков получил госпремию в области литературы и искусства - прим. ТАСС), плюс нам друзья немного помогли, мы уже приобрели и оформили участок площадью 40 соток, примыкающий к заповеднику. Буквально вчера я получил из Уфы проект храма, поговорил с руководством местного сахарного завода, они обещают помочь нам с сооружением крестильни. В остальном, конечно, храм будет строиться на народные пожертвования, которые уже поступают", - сказал собеседник агентства.

Ермаков рассказал, что вокруг храма планируется также разбить дендрологический парк, для этого по соседству выкупят еще один земельный участок. "По сути, храм и дендропарк станут еще одними туристическими объектами Ивановки, планируем все это реализовать к юбилею Сергея Васильевича [Рахманинова]. Сам храм у нас будет во имя Иоанна Богослова, потому что тут прослеживается невольная связь - Иоанн, Иван, Ивановка, с епархией этот вопрос уже согласован. Престольный праздник Иоанна Богослова отмечается 21 мая, то есть в этот день можно будет проводить красивые, пышные праздники, которые также привлекут в Ивановку туристов", - рассказал Ермаков.

Кроме того, строительство храма, по словам директора усадьбы, имеет "важную социальную подоплеку". "Как только мы откроем храм, Ивановка получит статус села, сегодня это деревня", - пояснил он.

Имя Сергея Рахманинова тесно связано с Тамбовской областью. С 1890 по 1917 годы он подолгу жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и в последующие годы все строения уничтожили. Однако в 1968 году решили воссоздать имение и открыть дом-музей, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей С. В. Рахманинова преобразовали в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова "Ивановка", а в сентябре 2019 года он получил статус заповедника.

Сегодня "Ивановка" является крупнейшим центром музыкальной культуры в российской провинции, связанным с жизнью и творчеством великого композитора. По итогам 2019 года усадьбу посетили около 100 тыс. туристов, музейный центр является лидером по турпотоку в регионе. Сегодня из-за эпидситуации "Ивановка" работает с ограничениями. По поручению президента РФ Владимира Путина празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году.