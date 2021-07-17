Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером на Каннском кинофестивале

КАНН, 17 июля. /ТАСС/. Американский киноактер и музыкант Калеб Лэндри Джонс признан лучшим актером на 74-м Каннском кинофестивале. Такое решение огласило в субботу жюри смотра во главе с американским режиссером Спайком Ли на торжественной церемонии объявления победителей во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Он получил премию за роль в конкурсной картине режиссера Джастина Курзеля "Нитрам" (Австралия).

Приз жюри Каннского кинофестиваля получил израильский режиссер Надав Лапид за фильм "Колено Ахеда".

В этом году борьбу за главную награду - "Золотую пальмовую ветвь"- ведут 24 киноленты, в том числе работа российского режиссера Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" (Petrov's flu) и фильм финского режиссера Юхо Куосманена "Купе №6" (Hytti №6), снятый при поддержке Минкультуры РФ.