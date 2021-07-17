Любимова заявила, что фильм "Купе №6" найдет зрителя в России и за рубежом

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Созданный при поддержке Минкультуры РФ фильм "Купе №6" (Hytti № 6), который удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале, найдет своего зрителя в России и за рубежом, это эмоциональная и вдумчивая картина. Такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Искренние поздравления команде фильма "Купе №6"! Это эмоциональная и вдумчивая картина, и мы, безусловно, рады, что она создана при участии Минкультуры России. Уверена, этот фильм найдет своего зрителя не только в России, но и за рубежом", - сказала журналистам Любимова.

Финский режиссер Юхо Куосманен удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале за фильм "Купе №6" (Hytti № 6). Он был снят при поддержке Министерства культуры РФ.

Картина рассказывает о путешествии в конце 1990-х годов двух молодых людей из Москвы в Мурманск. Главные роли в фильме исполнили Сейди Хаарла, Юрий Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами с российской стороны выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.