Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде возобновили концертом Ивана Дорна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде, который начался в июне и был приостановлен на две недели, возобновился концертом Ивана Дорна и фейерверком от пиротехнической компании "Пироком" из города Черкесска.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области, министр культуры Олег Беркович на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что мероприятие, которое планировалось проводить каждую летнюю субботу, приостанавливают, чтобы дать нижегородцам возможность вакцинироваться и получить специальный универсальный документ "Мультипасс-800" для посещения всех массовых мероприятий.

"Сегодня у нас выдано уже более 5 тыс. документов "Мультипасс-800". Я надеюсь, что это даст свой эффект", - рассказал агентству Олег Беркович.

По словам собеседника агентства, общая напряженность из-за третьей волны коронавируса убедила людей в важности вакцинации. "Я надеюсь, что это дало результат и снизит тот градус напряжения, который возникал из-за необходимости постоянно делать ПЦР-тесты перед каждым концертом, в случае если вы еще не успели сделать прививку", - добавил Беркович.

Для зрителей 17 июля также выступили нижегородские музыканты Tony Кarapetyan trio, в чьем творчестве переплетаются мотивы, характерные для пост-бопа, а также один из самых перспективных продюсеров 2021 года по версии Tomorrowland - Byor.

Мероприятия фестиваля будут проходить каждую субботу до конца лета. Так, субботними вечерами на Нижневолжской набережной перед зрителями выступают местные музыканты и приглашенная звезда, после чего на месте слияния Оки и Волги запускается фейерверк от одной из пиротехнических команд из России. Ранее в Нижнем Новгороде уже выступали Леонид Агутин и Хор Турецкого, а фейерверки запускали команды из Москвы и Санкт Петербурга.

Меры предосторожности

Допуск на фестиваль осуществляется по специальным подтверждениям в виде браслетов. Их можно получить в соответствующих пунктах по маршруту движения пешеходных потоков. Условиями получения подтверждения являются сертификат профилактической прививки от COVID-19, отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия - не более трех дней), отрицательный результат экспресс-теста на антигены вируса SARS-CoV-2 (срок действия - не более трех дней), сертификат об иммунизации, результат исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия - не более 60 дней).

В регионе также создали универсальный персональный документ для посещения мероприятий "Мультипасс-800". Условия получения браслетов и этого документа аналогичны.

Организаторы фестиваля предоставляют возможность сдать экспресс-тесты в специальных пунктах. Тестирование для несовершеннолетних бесплатное.