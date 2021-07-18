Одни из первых в российской Арктике арт-резиденций откроют в самобытных районах Коми

СЫКТЫВКАР, 18 июля. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Первые в Республике Коми и одни из первых в Арктической зоне России арт-резиденции откроют в Ижемском и Усть-Цилемском районах Коми. Их создадут дизайнеры Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина (СГУ), рассказала ТАСС и. о. директора Института культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина Ольга Максимова.

"Наша конечная цель - создание арт-резиденций в Ижемском и Усть-Цилемском районах Республики Коми для продвижения и развития российской Арктики средствами культуры и искусства, для творчества, обмена опытом", - рассказала ТАСС руководитель института.

По ее словам, в пятницу в Сыктывкар прилетела группа студентов факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ для проведения совместной научно-исследовательской экспедиции "Разработка концепции дизайна арт-резиденций в Арктической зоне России", экспедиция отправится в Ижемский и Усть-Цилемский районы. Студенты познакомятся с самобытными территориями Коми и их культурными смыслами, выявят наиболее интересные точки для создания арт-резиденций, выполнят обмерные планы имеющихся исторических построек, на территории которых могут быть расположены резиденции, разработают их концепцию для молодых художников.

Как отметила представитель университета, идея экспедиции возникла после знакомства студентов Института культуры и искусства СГУ им. Питирима Сорокина, который реализует проект "Обновление жизни" на грантовые средства от ПАО "Лукойл", с образовательными программами Школы дизайна НИУ ВШЭ, которая занимается проектом по созданию арт-резиденций в Арктической зоне. Проект института связан с сохранением архитектурного ансамбля начала ХХ века в деревне Диюр Ижемского района - двух купеческих домов дореволюционного периода, на базе которых и планируется создать арт-резиденцию. Идею дизайнеров поддержала администрация Ижемского района и местный совет ветеранов.

К оленеводам и старообрядцам

После переговоров появились идеи совместного проекта по созданию арт-резиденций в Усть-Цилемском районе, который входит в состав не всегда доступной Арктической зоны РФ, и более доступном Ижемском районе. Оба соседствующих района интересны своей самобытностью. По опыту, полученному в Коми, планируется создать арт-резиденции в других арктических регионах страны.

"Наш проект - это один из способов развития арктических регионов, привлечения туристов. Это и возможность сохранения традиционной культуры, знакомства с ней более широких масс и мирового сообщества. Ижма - это самобытный район с традиционной коми-культурой, оленеводами, Усть-Цильма - это край староверов," - пояснила Максимова.

Экспедицию помогли организовать Минкультуры Коми и администрации районов. "Совместными усилиями с экспертами Высшей школы экономики мы реанимируем памятники культуры, превратим их в творческие центры, места-силы для людей искусства. Для студентов - это возможность оттачивания навыков практической деятельности, место для пленэра и творческих экспериментов. Проект поддержан руководством Республики Коми. Мы надеемся, что это долговременный проект, который будет очень полезен нашему региону и станет одним из знаковых в год 100-летия Коми", - отметила руководитель института.