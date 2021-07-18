В Нижнем Новгороде открыли выставку, посвященную деятельности инженера Шухова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля. /ТАСС/. Выставку "Шухов. Формула архитектуры", приуроченную к 800-летию Нижнего Новгорода и 125-летию Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая прославила инженера Владимира Шухова, открыли в нижегородском музее современного искусства Арсенал. Посетители смогут увидеть около 250 предметов графики, макетов, рукописей, фотографий из различных российских и зарубежных собраний, рассказал ТАСС куратор Выставки Марк Акопян.

"Здесь представлено 250 экспонатов. Это и фотографии, различные расчеты, модели, мультимедийные объекты", - рассказал Марк Акопян.

Шухов стал известен после Всероссийской промышленной и художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. На ней он впервые продемонстрировал авторские сетчатые конструкции. В Нижнем Новгороде также находится шуховская 40-метровая водонапорная башня, а гиперболоидные опоры линии электропередачи через Оку называют самыми совершенными конструкциями Шухова.

По мнению заместителя председателя правительства Нижегородской области, министра культуры Олега Берковича, имя инженера является одним из знаковых для региона. "Шухов - одно из выдающихся имен, связанных с Нижегородской областью. Здесь он был открыт для мира на Всероссийской художественно-промышленной выставке в 1896 году, здесь стоит его самая совершенная башня на Оке, здесь - уникальные конструкции в Выксе и, безусловно, Нижний становится одним из центров изучения наследия Шухова. Эта выставка помогает заново открыть для себя Шухова и понять его величие", - рассказал Беркович.

Как отметила директор Арсенала Анна Гор, проект - один из принципиальных и базовых для музея. Он особенно важен в год 800-летия города, поскольку с Нижнего Новгорода началась мировая слава Шухова. "Владимир Шухов - культурный герой Нижнего Новгорода, отсюда началась его мировая слава и здесь в нашей культуре мы должны жить с этим именем. Наверное, такой большой насыщенной выставки не хватало, мы восполняем сейчас этот дефицит", - сказала Гор.

Выдающийся представитель профессии

Гор рассказала журналистам, что выставка была впервые предложена и показана московским Государственным музеем архитектуры имени Щусева. Директор учреждения Елизавета Лихачева считает, что Шухов был одним из самых выдающихся представителей своей профессии. "Я вижу серьезные отличия от того, что мы показывали в Москве в свое время. Очень жаль, что история русской инженерной школы очень плохо изучена, потому что этой школе до сих пор есть что предъявить миру, а Шухов - это один из самых выдающихся представителей профессии. Он не только строительный инженер, он инженер нефтяного производства, он инженер, который занимался транспортными системами", - сказала Лихачева.

В свою очередь председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых отметила, что гений инженера заключался в его проектах, среди которых большинство - уникальные. "Здесь, на выставке, можно увидеть, как много разных башен было, но не было одинаковых. И в этом - тоже гений инженера, когда он не просто повторял что-то единожды изобретенное, а все-таки каждый раз искал какую-то новую красоту, какую-то новую формулу", - сказала Седых.

Патенты и водонапорные башни

На выставке можно увидеть патенты Шухова - это патент на привилегию №1894 Российской Империи на сетчатые покрытия зданий, а также патент на привилегию №1896 Российской Империи на ажурную башню. Первый документ ознаменовал первенство Шухова в конструировании. "И в последующем на основе этого патента контора Бари (строительная контора инженера Александра Бари - прим. ТАСС) строила и проектировала множество и множество сетчатых конструкций по всей территории Российской Империи", - рассказал куратор выставки Акопян.

"Идея, что здания можно строить разными, но использовать при этом типовые элементы, была действительно инновационной идеей Шухова. Его гиперболоидные башни, сохраняя свою структуру, были действительно разные, двух одинаковых мы не найдем. Это десятки башен, которые имеют одну структуру, но совершенно разные и неповторяемые", - сказал Акопян.

Также в музее представлены изображения и чертежи зданий, которые были построены конторой Бари при помощи сетчатых конструкций ко Всероссийской промышленной и художественной выставке. "Это непросто - сделать павильоны на выставку. Нижегородская выставка была событием государственного, национального и европейского значения. Так или иначе, к жанру таких выставок было приковано всемирное внимание. Показ там чего-то нового обречен был на успех и на известность как минимум на европейском континенте. Так случилось и с шуховскими павильонами", - пояснил Акопян.

Выставки к 800-летию

Как рассказал заместитель председателя правительства области Олег Беркович, к 800-летию города в выставочных пространствах реализуют сразу несколько интересных проектов. Так, например, в Нижегородском государственном художественном музее откроется выставка "Великие коллекции - нижегородцам", организованная совместно с Третьяковской галереей и Государственным Эрмитажем, в Арсенале. Помимо выставки, посвященной Шухову, уже работает экспозиция номинантов государственной премии "Инновация", а также выставка, рассказывающая о Нижнем Новгороде в гравюрах и картах. Кроме того, горожан и туристов еще ждет выставка "Премии Кандинского".

Беркович также отметил, что бюджет 800-летия Нижнего Новгорода с 2017 года увеличился с 1,2 млрд рублей до 23 млрд рублей. "Очень много добавилось общественных пространств, добавились городские объекты и проекты. Те вещи, которые Москва проходила за 7-8 лет, мы пытаемся пройти за два года", - сказал он.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и СМИ.