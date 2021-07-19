Лия Ахеджакова исполнит главную роль в завершающей сезон премьере "Современника"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Показы последней премьеры сезона Московского театра "Современник" - спектакля "Первый хлеб" польского режиссера Бениамина Коца с актрисой Лией Ахеджаковой в главной роли пройдут 19, 23, 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"19 июля на Основной сцене театра сыграют спектакль "Первый хлеб". Текст молодого драматурга Рината Ташимова, ученика Николая Коляды, поставил польский режиссер Бениамин Коц. В главной роли народная артистка России Лия Ахеджакова", - сообщили в пресс-службе.

Героями постановки стали молодые люди, живущие в маленьком городе на большой реке. По сюжету они будто зависли в безвременье - между настоящим и прошлым, цивилизацией и социальными пережитками. "В центре спектакля оказывается поколение молодых людей, у которых как будто нет почвы под ногами. Они потеряны и не знают, что делать со своими жизнями, не могут просто жить и любить, поэтому идут на войну - на одну из десятков войн, идущих на планете. В этом их боль, их несчастье", - рассказали в театре.

Лия Ахеджакова воплотит на сцене роль бабушки Нурии - острой на язык, юродивой, но обладающей некой вселенской мудростью. "Она видит мир насквозь и готова объявить войну тому, что противоречит закону любви и свободы", - добавили в пресс-службе. Вместе с Ахеджаковой в постановке заняты Семен Шомин, Николай Клямчук, Анастасия Кутявина, Марина Лебедева, Михаил Маневич, Таисия Михолап, Владимир Новиков, Владислав Прохоров, Максим Разуваев и другие. Задействовали в спектакле и музыкантов - Михаила Бурлакова, Алексея Долматова, Сергея Осокина, Кирилла Штыбина, Арину Звереву.

Как заверили в театре, "Современник", отметив в 2021 году 65-летие, продолжает поддерживать традиции, заложенные его основателями, в том числе благодаря постановке "Первый хлеб". Театр открывает новые имена и сотрудничает с молодыми художниками, делающими свои первые шаги в мире искусства.

В пресс-службе напомнили, что благодаря спектаклям театра широкой публике открылись имена Александра Володина, Михаила Рощина, Александра Вампилова, Николая Коляды, Ивана Вырыпаева и других драматургов. Начинали карьеру на сцене театра и многие ведущие сегодня режиссеры - Валерий Фокин, Иосиф Райхельгауз, Кирилл Серебренников. "И сегодня, обновляя репертуар, театр делает акцент на работах молодых прогрессивных художников, тех, кто тонко чувствует изменения реальности и не боится существовать с ней в диалоге", - заключили в пресс-службе.