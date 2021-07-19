Кинокомикс "Черная вдова" вновь возглавил отечественный кинопрокат в выходные

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Снятая по комиксу Marvel "Черная вдова" вторую неделю подряд стала лидером российского проката, собрав 123 млн рублей за период с 15 по 18 июля. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com.

Американский фильм режиссера Кейт Шортланд вышел в российский прокат 8 июля. Главной героине Наташе Романофф, которую играет Скарлетт Йоханссон, предстоит встретиться со своим прошлым и узнать об опасном заговоре, в который оказываются втянуты ее старые знакомые - Елена, Алексей (известный как Красный Страж) и Мелина.

Второе место по кассовым сборам занял американский мультфильм "Космический джем: Новое поколение" режиссера Эндрю Доджа, собравший за четыре дня 81 млн рублей. Чтобы спасти своего сына, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отправляется в сказочный мир, где вместе с командой мультипликационных легенд на баскетбольной площадке играет против цифровых копий знаменитых игроков. Главную роль в фильме исполнил четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс.

На третьей строчке рейтинга оказался американо-итальянский мультфильм "Лука" режиссера Энрико Касароса, собравший 24,2 млн рублей. Анимационный фильм рассказывает о мальчике по имени Лука, который проводит каникулы в приморском городе в Италии. Но на самом деле в облике Луки скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой расположен город.