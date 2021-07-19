Кинофестиваль "Дух огня" в ХМАО перенесли на февраль

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июля. /ТАСС/. Организаторы XIX Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в понедельник приняли решение перенести его с августа 2021 года на февраль 2022 года из-за непростой эпидемиологической ситуации в регионе. В 2022 году пройдет сразу два кинофестиваля, сообщила ТАСС в понедельник временно исполняющая обязанности директора концертно-театрального центра "Югра-Классик" Ирина Фокина.

Изначально XIX Международный фестиваль кинодебютов "Дух огня" должен был пройти в Ханты-Мансийске 11-16 марта 2021 года в двух форматах - очном и дистанционном, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на 20-23 августа 2021 года.

"Сегодня в ходе заседания оргкомитета принято решение перенести кинофестиваль "Дух огня" из-за пандемии коронавируса с августа 2021 года на февраль следующего года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, кинофестивали будут соединены и пройдут на протяжении недели. "В период с 22 февраля по 28 февраля 2022 года пройдет два фестиваля - XIX, который должен был состояться в 2021 году, и XX. Они будут соединены, и будут проходить в одно время на протяжении недели", - уточнила она.

В Югре с конца июня ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Число инфицированных коронавирусом за сутки достигло показателей конца января 2021 года. По данным оперштаба, на 19 июля общее количество заразившихся в регионе превысило 63 тыс. (из них 182 за последние сутки), выздоровели 59,6 тыс. человек, умерли 884 граждан (шесть за последние сутки).

О фестивале

По данным региональных властей, на XIX "Духе огня" планируется традиционная детская программа, гостем которой станет немецкий художник, иллюстратор Виола Липпманн. Программа будет посвящена году Германии в России и пройдет при сотрудничестве с Институтом имени Гете. В рамках мероприятия состоятся встречи и мастер-классы в городах Югры. Также планируется провести мастерскую "Курс на кино" и дополнить ее "Школой гримера".

Впервые должен состояться конкурс проектов сценариев для участников из стран-членов Арктического совета. Предполагалось, что победители конкурса - первые три места - смогут получить в качестве приза грант на съемки кинофильма по их сценарию. В культурной программе фестиваля запланирована стендовая выставка экспонатов Российского государственного музея Арктики и Антарктики.

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля называлась "Пусть всегда будет … Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Югры.