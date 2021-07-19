Фильм Педро Альмодовара откроет Венецианский кинофестиваль

РИМ, 19 июля. /ТАСС/. Новый фильм испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери" (Madres paralelas) откроет 78-й Венецианский кинофестиваль. Как объявила в понедельник дирекция старейшего мирового киносмотра, картина войдет в основной конкурс.

В ленте известный испанский мастер, автор более двадцати фильмов, отмеченных различными международными премиями, включая венецианские, вновь обращается к теме природы женщины. В одной из ролей занята участница многих его проектов Пенелопа Крус. "Я начинал именно в Венеции в 1983 году, и спустя 38 лет назад мой фильм открывает Мостру (название фестиваля). Не могу скрывать свою гордость и радость", - прокомментировал Альмодовар.

В последний раз он приезжал в Венецию в прошлом году со своей 30-минутной интерпретацией знаменитой пьесы Жана Кокто "Человеческий голос". В ковидный год он с исполнительницей главной роли британской актрисой Тильдой Суинтон были самыми крупными звездными участниками. А еще годом ранее в Венеции ему вручили почетного "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф.

Фестиваль пройдет на острове Лидо в Венецианской лагуне с 1 по 11 сентября.