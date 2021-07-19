Умер белорусский композитор Андрей Мдивани

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Белорусский композитор, автор произведений классических жанров Андрей Мдивани умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА со ссылкой на заместителя председателя Белорусского союза композиторов Виктора Кистеня.

"Сегодня ночью ушел из жизни Андрей Юрьевич Мдивани. Умер от инсульта, официальная причина будет после вскрытия. Захоронение будет на Восточном кладбище Минска в среду, 21 июля. Там же, скорее всего, будет прощание", - сообщил агентству Виктор Кистень.

Народный артист Белоруссии Андрей Мдивани родился 1 октября 1937 года в Тбилиси в семье грузинских интеллигентов. Он учился в музыкальной школе по классу скрипки и фортепиано, свободное время проводил с любимыми пластинками, слушая музыку Чайковского, Верди, Баха, других классических авторов. Когда будущему композитору исполнилось 15 лет, его мать направили работать в Белоруссию, где он окончил школу.

Андрей Мдивани закончил Смоленское музыкальное училище, затем - Белорусскую консерваторию, где его учителем был композитор Анатолий Богатырев. На 3-м курсе консерватории Мдивани создал симфоническую поэму "Фрески", в которой отразились впечатления детства - грузинская певческая культура, православные песнопения и дух Кавказских гор.

Мдивани является автором симфоний, музыкально-театральных произведений, концертов и симфонических поэм, хоровых и вокальных циклов, камерно-инструментальных произведений, музыки к спектаклям. Композитор создал несколько хоровых циклов, ориентированных на традиции фольклора. С 1969 года Мдивани преподавал в Минском музыкальном училище и Белорусской консерватории (с 1992 года - Белорусская государственная академия музыки), где с 1993 года он был профессором кафедры композиции.

Андрей Мдивани был настоящей легендой белорусской музыки. В 1988 году композитору была присуждена Государственная премия Белорусской ССР за Пятую ("Память земли") и Шестую ("Полоцкие письмена") симфонии, а в 1996 - Государственная премия Республики Беларусь за балет "Страсти (Рогнеда)", поставленный на сцене белорусского Национального академического Большого театра оперы и балета. Мдивани является лауреатом специальной премии президента Белоруссии, которой он был награжден за оперу "Маленький принц".