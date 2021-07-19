В Омске начались раскопки на месте острога, где содержался Достоевский

ОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Археологические раскопки на месте каторжного острога, пребывание в котором знаменитый писатель Федор Достоевский описал в "Записках из Мертвого дома", начались в Омске. Сделанные находки будут представлены на выставке, приуроченной к двухсотлетию писателя, которое отмечается в этом году.

"Речь идет о каторжном остроге, который находился в Степном бастионе. Сейчас первая задача - выявить границы строения, границы ограды острога, чтобы законодательно установить границы этого памятника. Весь объект, конечно, не получится включить в эти границы, потому что здесь очень плотная застройка, поэтому остальную часть, помимо этого доступного для раскопок фрагментам, будем изучать по архивным документам и историческим картам", - сказал журналистам руководитель раскопок, научный сотрудник института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Михаил Корусенко.

По словам директора заказчика раскопок омского музея просвещения Игоря Скандакова, уже осенью планируется представить выставку с находками, сделанными на этом месте. "Такие раскопки всегда приносят интересные предметы, - рассказал он. - Например, в 1970-х годах при земляных работах в центре Омска были найдены кандалы, они сейчас экспонируются в музее Достоевского в Санкт-Петербурге".

Он отметил, что острог - это реальное место, связанное с Достоевским. "Место, где он ходил, жил, <...> где переосмысливал жизнь и сложился как великий писатель", - отметил он. Скандаков добавил, что в дальнейших планах - провести музеефикацию места раскопок: "Очень важно открыть для омичей и гостей города это место, чтобы показать, как было в остроге, как жил Достоевский, вещи, которые мог иметь заключенный".

Омский историк и краевед, заместитель председателя Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Игорь Коновалов считает, что это место могло бы привлечь дополнительный интерес к Омску как в масштабах страны, так и за рубежом, отметил он. "До обнаружения острога "Мертвый дом" был просто литературной метафорой. А сейчас он материализовался, он физически существует, есть точное его местоположение. Думаю, иностранные гости очень заинтересуются этим местом", - сказал краевед.

Достоевский и Омск

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 года по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. Под впечатлением от заключения в омском остроге написаны и "Записки из Мертвого дома".