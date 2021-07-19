HBO Max купила права на показ российского сериала "Перевал Дятлова"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Драматический многосерийный триллер "Перевал Дятлова" Валерия Федоровича и Евгения Никишова, посвященный гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области, покажут на HBO Max в Латинской Америке. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production.

"Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с SBS Австралия и WarnerMedia Латинская Америка (HBO Max) на показ драматического сериала на соответствующих территориях", - сказали в пресс-службе.

Триллер "Перевал Дятлова" основан на реальных событиях и посвящен загадочной истории гибели группы студентов в походе в 1959 году. Трагедия получила широкий резонанс в отечественных и международных СМИ, о ней было снято большое количество документальных фильмов и телепрограмм. Режиссеры и продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович, сценарист Илья Куликов при создании сериала получили доступ к закрытым материалам дела 1959 года и материалам доследования 2000-х годов, а также детально изучили дневники погибших студентов. Премьера проекта состоялась в ноябре 2020 года.

Ранее права на показ сериала также приобрело немецкое подразделение компании Walt Disney для канала FOX Germany, после прямой трансляции он будет доступен на ряде каналов в Германии и Австрии. Кроме того, жители Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии могут увидеть его на VOD-платформе Cirkus, а зрители США и Канады - со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals. "Перевал Дятлова" также покажут на эстонском телевидении, продолжаются переговоры с вещателями на территориях Восточной Европы и Польши.