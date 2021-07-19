Свердловский губернатор предложил создать постоянную площадку Уральской биеннале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил создать постоянную площадку Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге, попросив организаторов рассмотреть для нее здания в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в понедельник на своей странице в Instagram.

"В этом году в Екатеринбурге в шестой раз пройдет Уральская индустриальная биеннале современного искусства. Я посещаю выставку каждый раз и давно думаю, что биеннале нужна собственная площадка в нашем городе. Сегодня я встретился с комиссаром биеннале Алисой Прудниковой и предложил ей подумать над подходящими вариантами", - написал он.

Куйвашев отметил, что осенью встретится с Прудниковой, чтобы обсудить детали и конкретные здания для площадки в Екатеринбурге.

Уральская биеннале меняет площадки - в этом году она пройдет в Екатеринбургском государственном цирке, отделении "Почты России", на Уральском оптико-механическом заводе и в бывшем кинотеатре "Салют". Также мероприятия выставки пройдут в создаваемых арт-резиденциях в Нижнем Тагиле, Черноисточинске, Асбесте и Полевском, будут реализованы проекты в Тобольске и Тюмени. Организаторы, по предварительным данным, планируют провести биеннале со 2 октября по 5 декабря.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и стал проходить каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложат поразмышлять, в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.