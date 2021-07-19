На воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери добровольцы пожертвовали 2 млрд рублей

КАЗАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Добровольцы пожертвовали около 2 млрд рублей на восстановление собора Казанской иконы Божией Матери, который откроют 21 июля. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

"На воссоздание объекта было привлечено около 2 млрд рублей добровольных пожертвований, а также средства из <...> фонда возрождения памятников истории культуры Республики Татарстан", - сообщили в мэрии.

Для освящения собора в столице Татарстана приедет Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. В 7 часов утра начнется молебен в Благовещенском Соборе и в Древнем Кафедральном Соборе Казани, затем пройдет крестный ход. В 10 часов утра Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершит великое освящение Казанского Собора, равно как он пять лет назад в этот день закладывал первый камень собора. Там же свершится первая божественная литургия.

Собор Казанской иконы Божией Матери освятили в 1808 году. В начале XX века он был разрушен. В 2015 году Минниханов подписал указ о его воссоздании. В июле 2016 года, в день памяти явления иконы в Казани, по завершении литургии в Благовещенском соборе Казанского кремля патриарх Кирилл совершил чин закладки исторического собора в Богородицком монастыре. В период с 2016 по 2021 годы был храм воссоздан практически в первоначальном виде.