На фестивале "Спасская башня" не будет работать детский городок

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Работа детского городка на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" в этом году отменена из-за пандемии. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, организаторы Международного военно-музыкального фестиваля вынуждены исключить из программы полюбившиеся зрителям и маленьким гостям интерактивные мероприятия с участием детей. Детский городок на Красной площади в этом году возводиться не будет", - сказали в дирекции.

По данным организаторов, в связи с этим в 2021 году также не будут проводиться запланированные ежегодные мероприятия в рамках специального проекта "Спасская башня детям". "В частности, отменены финальные этапы фестиваля детских духовых оркестров и Межрегионального конкурса детских и молодежных почетных караулов", - сообщили в дирекции.

Как пояснили организаторы, данное решение связано с введением указом мэра Москвы ограничений в отношении проведения публичных мероприятий на территории города Москвы, а также в соответствии с рекомендациями Минздрава России и Роспотребнадзора.

Ранее в дирекции фестиваля сообщили, что "Спасская башня" пройдет в формате COVID-free с 27 августа по 5 сентября на Красной площади в Москве.